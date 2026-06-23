The One Piece El primer tráiler del remake de ‘One Piece’ llegará muy pronto de la mano de Wit Studio y Netflix (Cortesia: Netflix Anime)

Tras el anuncio del primer tráiler la ambiciosa nueva versión de la aventura del pirata más famosa del mundo está por terminar. del remake del anime más popular, One Piece llegará pronto, producida por Wit Studio y Netflix.

¿Cuándo se estrenará el primer tráiler de The One Piece?

Tras meses de absoluto secretismo, Wit Studio y Netflix han confirmado que el esperado primer tráiler oficial de ‘The One Piece’ será liberado este 24 de junio al rededor de las 07:00 a.m., (tiempo del centro de México).

The adventure begins! 🏴‍☠️



Set sail with Luffy at the start line of his grand adventure in #THEONEPIECE.



TEASER DROPS TOMORROW, 6AM. pic.twitter.com/kzlNVasyFM — Netflix Anime (@NetflixAnime) June 23, 2026

Este avance ofrecerá a los fanáticos el primer vistazo real a la renovada animación, los diseños de personajes y el ritmo visual que tendrá esta producción, la cual busca reimaginar desde cero la historia original de Eiichiro Oda.

¿De qué tratará el primer episodio del remake?

Acompañando el anuncio del avance en video, el prestigioso estudio de animación reveló el primer póster oficial de la serie. En él se confirma que el episodio número uno llevará por título “Romance Dawn”, haciendo honor al arco introductorio del manga donde conocemos los orígenes de Monkey D. Luffy.

¿Cuál es la fecha de estreno de The One Piece en Netflix?

Aunque el tráiler promete elevar las expectativas al máximo, los seguidores tendrán que armarse de un poco de paciencia para el desembarque final. Se ha confirmado que la primera temporada de The One Piece se estrenará en Netflix en febrero de 2027.

Este remake estará compuesto por 7 episodios de larga duración aproximadamente 42 minutos cada uno, los cuales cubrirán en su totalidad la emblemática saga del East Blue, abarcando los primeros 50 capítulos del manga hasta el reclutamiento de los primeros miembros de los Sombrero de Paja.

¿Por qué decidieron hacer un remake de ‘One Piece’?

George Wada, CEO de Wit Studio, detalló que el objetivo de este remake del aniem no es simplemente redibujar las escenas ya conocidas de Toei Animation, sino ofrecer una narrativa mucho más densa, y completamente libre de relleno innecesario, ideal para atraer a nuevas audiencias que se siente la longevidad del anime original.