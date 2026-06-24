The One Piece teaser tráiler: primer vistazo al remake realizado por WIT Studio y Netflix

The One Piece teaser tráiler El propósito de esta nueva versión es eliminar el relleno y aumentar la fidelidad al material original.

One Piece continúa expandiendo su dominio por todos los terrenos del entretenimiento, consolidándose como el manga shōnen más longevo de la época moderna, cuya popularidad ha aumentado gracias a la adaptación de acción real producida por Netflix en 2023, el entusiasmo de sus fieles seguidores y seguidoras, e incluso el impacto que su narrativa de libertad y justicia tuvo en movimientos sociales alrededor del mundo.

Sin embargo, no se trata de otra serie o película, ni siquiera de su ansiado final, sino que Netflix y WIT Studio se aliaron para realizar un remake de la popular historia de piratas, con el objetivo de crear un anime con trama más directa que atraiga a nuevas audiencias, a la par que aumentará la fidelidad al manga para sastifacer a sus fans de años.

Ahora, cumpliendo su compromiso de lanzar el primer teaser tráiler este miércoles 24 de junio anunciado un día anterior, Netflix y WIT Studio finalmente regalan al público el primer vistazo de la nueva animación, ¡échale un ojo también!

Teaser tráiler The One Piece: ¿cómo es y quiénes aparecen?

A pesar de que la obra de Oda despertó el interés de miles de nuevos y nuevas fans alrededor del mundo tras el éxito de una adaptación al live-action producida por Netflix en 2023, todavía existe público que se resiste a seguir la historia en anime debido al alto número de episodios que el producto animado contiene.

Debido a ello, Netflix colaboró con WIT Studio para la creación de un remake que elimine el “relleno” de la historia y se enfoque en un ritmo más directo que facilite la bienvenida al público fanático que se suma a la aventura en el mar.

🏴‍☠️ World Premiere of First Footage！🏴‍☠️



In search of the legendary "One Piece," the grand adventure sets sail — the teaser trailer is finally here‼️

A beautiful blue sea, glittering waves, clouds in a crystal-clear sky: every vivid frame captures the magic of the series.

Plus,… pic.twitter.com/AOgSeYLCF3 — THE ONE PIECE (@theop_official) June 24, 2026

Este miércoles 24 de junio, a las 7:00 horas de la mañana, el primer vistazo al ansiado proyecto finalmente empezó a circular en redes sociales a través de las cuentas oficiales de Netflix y The One Piece, presentando al público la nueva paleta de colores que destaca por su viveza, fluidez de animación y enfoque contemporáneo.

“Un hermoso mar azul, olas centelleantes, nubes en un cielo cristalino: cada fotograma vibrante captura la magia de la serie”, relata el lanzamiento oficial del teaser tráiler de The One Piece, además de que obsequia los primeros vistazos a personajes esenciales de este primer arco y el resto de la historia, tales como:

Luffy.

Shanks.

Zoro.

Nami.

Ussop.

Sanji.

Y, por supuesto, un destello de Gold Roger, la leyenda pirata que impulsó al mundo a zarpar en búsqueda de su gran tesoro, el One Piece.

‘The One Piece’ de WIT Studio: fecha de estreno y número de episodios

A través de sus canales oficiales en redes sociales, Netflix y el proyecto The One Piece confirmaron que la fecha de estreno del remake animado por WIT Studio será en febrero de 2027, probablemente previo al lanzamiento de la tercera temporada de la adaptación a live-action.

The One Piece El proyecto remake de One Piece será animado por WIT Studio y se estrenará en Netflix hasta febrero de 2027.

Con el objetivo de crear una versión de One Piece definitiva, más ágil y condensada para facilitar la entrada a nuevos espectadores y espectadoras, el proyecto realizado por Netflix y WIT Studio contará de una primera temporada de 7 episodios que adaptarán el arco ‘East Blue’; dicha saga cuenta con alrededor de 50 capítulos en el anime original y sigue a Luffy desde el comienzo de la historia hasta su encuentro con Sanji, el cocinero del restaurante flotante Baratie.

Por su parte, WIT Studio es un estudio de animación japonés que ha sido aclamado por su trabajo en animes populares como Attack on Titan y Spy x Family, además de que la dirección estará a cargo de Masashi Koizuka, quien lidera un grupo de personas veteranas de la industria para entregar un producto “de vanguardia” que atraiga nuevas audiencias sin descuidar la inmensa base de fans que la historia ya posee.