Balkan vs. Cumbia: El encuentro musical que fusiona sonidos únicos en la CDMX

Balkan vs Cumbia El evento ya tiene los boletos a la venta y tienen un costo de 200 pesos. (Especial)

Hace tres años vivimos la primera edición de Balkan vs Cumbia, un encuentro musical que reunió al poderoso sonido de Los Kamer, agrupación originaria de Ixtapaluca, con la energía tropical y psicodélica de la banda colombiana Los Cotopla Boyz.

¿Quiénes son los artistas confirmados para Balkan vs. Cumbia?

Aquella primera cita en el Centro Cultural España fue todo un éxito, y estamos seguros de que esta segunda edición llegará con todavía más fuerza, baile y fiesta.

Por un lado, Los Kamer llegan listos para dar una gran contienda amistosa antes de partir a su décima gira por Europa: “Chemical Support Tour 2026”.

La banda ya viene con los motores bien encendidos, después de su reciente presentación en Neza junto a Panteón Rococó, demostrando una vez más por qué son una de las propuestas más potentes de la escena.

Del otro lado, Los Cotopla Boyz aterrizan muy bien armados musicalmente con su nuevo disco Guau No Joda, un recorrido fresco, divertido y lleno de canciones con anécdotas personales en las que seguramente más de uno se va a reconocer.

Balkan Este es el cartel confirmado para Balkan vs Cumbia en la CDMX. (Especial)

Estos son los detalles de Balkan vs. Cumbia

Estos Power Rangers de la cumbia llegan para invadirnos con toda la psicodelia, el sabor tropicaníbal y la nueva cumbia colombiana.

Evento: Balkan vs Cumbia 2026 / Los Kamer vs Los Cotopla Boyz.

Lugar: Multiforo 246.

Dirección: Queretáro 246, Roma Norte.

Fecha y hora: Jueves 25 de junio | 20:00 hrs.

Entradas: $200.

De esta forma, Balkan vs Cumbia promete una noche de choque de ritmos, baile intenso y mucha energía sobre el escenario.