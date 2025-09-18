Vans lanza colección “Diles que estoy bien” para celebrar Día de Muertos

En México, el colibrí ha sido considerado desde tiempos prehispánicos un mensajero entre los vivos y los muertos. Según las culturas maya y mexica, estas pequeñas aves transmiten pensamientos y mensajes entre los mundos, llevando consigo un mensaje de paz y recordando que los seres queridos que partieron están bien. Inspirándose en esta tradición, Vans lanza su nueva colección Día de Muertos “Diles que estoy bien”, un homenaje a la memoria, la conexión familiar y el folclore mexicano.
El Old Skool, modelo icónico de la marca, se convierte en el corazón de esta propuesta con dos versiones que resaltan la simbología del colibrí:
Old Skool Cempasúchil
con estampado de flores de cempasúchil y un colibrí en la parte posterior, evocando el viaje de esta ave como mensajero entre mundos.
Old Skool Colibrí
con garigoleado texturizado y un colibrí azul y verde sobre los paneles laterales, recordando que la vida sigue floreciendo en la memoria.
La colección se complementa con piezas unisex que amplifican esta narrativa:
- Dos playeras que entrelazan al colibrí con la flor de cempasúchil.
- Una sudadera con aplicaciones que evocan ofrendas florales, pensada como un abrazo de memoria.
- Una gorra bordada con el colibrí como insignia de este mensaje.
- Calcetas inspiradas en el cempasúchil, detalle íntimo que acompaña la historia de la colección.
“‘Diles que estoy bien’ es más que una colección; es un puente entre la tradición y la vida cotidiana. Nos recuerda que las historias, los símbolos y los recuerdos nos acompañan siempre, incluso en lo más sencillo, como un calzado”, comentó Laura Romero, Merchandise Coordinator de Vans México.
La colección estará disponible a partir del 25 de septiembre en vans.mx, tiendas Vans seleccionadas y retailers autorizados en todo México, ofreciendo una experiencia que combina moda, tradición y un sentido profundo de memoria y homenaje familiar.