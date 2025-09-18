Vans lanza colección “Diles que estoy bien” para celebrar Día de Muertos

Colección "Diles que estoy bien" de Vans Crédito: Vans

En México, el colibrí ha sido considerado desde tiempos prehispánicos un mensajero entre los vivos y los muertos. Según las culturas maya y mexica, estas pequeñas aves transmiten pensamientos y mensajes entre los mundos, llevando consigo un mensaje de paz y recordando que los seres queridos que partieron están bien. Inspirándose en esta tradición, Vans lanza su nueva colección Día de Muertos “Diles que estoy bien”, un homenaje a la memoria, la conexión familiar y el folclore mexicano.

El Old Skool, modelo icónico de la marca, se convierte en el corazón de esta propuesta con dos versiones que resaltan la simbología del colibrí:

Old Skool Cempasúchil

con estampado de flores de cempasúchil y un colibrí en la parte posterior, evocando el viaje de esta ave como mensajero entre mundos.

Old Skool Colibrí

con garigoleado texturizado y un colibrí azul y verde sobre los paneles laterales, recordando que la vida sigue floreciendo en la memoria.

La colección se complementa con piezas unisex que amplifican esta narrativa:

Dos playeras que entrelazan al colibrí con la flor de cempasúchil.

que entrelazan al colibrí con la flor de cempasúchil. Una sudadera con aplicaciones que evocan ofrendas florales, pensada como un abrazo de memoria.

con aplicaciones que evocan ofrendas florales, pensada como un abrazo de memoria. Una gorra bordada con el colibrí como insignia de este mensaje.

bordada con el colibrí como insignia de este mensaje. Calcetas inspiradas en el cempasúchil, detalle íntimo que acompaña la historia de la colección.

“‘Diles que estoy bien’ es más que una colección; es un puente entre la tradición y la vida cotidiana. Nos recuerda que las historias, los símbolos y los recuerdos nos acompañan siempre, incluso en lo más sencillo, como un calzado”, comentó Laura Romero, Merchandise Coordinator de Vans México.

La colección estará disponible a partir del 25 de septiembre en vans.mx, tiendas Vans seleccionadas y retailers autorizados en todo México, ofreciendo una experiencia que combina moda, tradición y un sentido profundo de memoria y homenaje familiar.