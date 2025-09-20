México Salsa Festival: dos noches de leyendas en la Arena CDMX

Cartel oficial de “México Salsa Festival” Especial

La salsa tiene nueva catedral en México. El México Salsa Festival se presentará en la Arena CDMX los días 11 y 12 de abril de 2026, en lo que se perfila como un encuentro histórico con algunas de las voces y agrupaciones más grandes del género.

El festival, producido por MusicVibe y Music Live, busca no solo ofrecer dos conciertos, sino consolidar a la capital como punto de referencia mundial de la salsa. “Será un altar levantado para la música, un rito de identidad y un legado eterno”, adelantan los organizadores.

Un cartel de lujo

El escenario de la Arena CDMX reunirá a Óscar D’León, considerado patrimonio vivo de la salsa por clásicos como Llorarás; Jerry Rivera, ídolo del romanticismo; La India, la eterna Princesa de la Salsa; y Tony Vega, con la elegancia que lo caracteriza.

A ellos se suman Rey Ruiz, Víctor Manuelle, la histórica Sonora Ponceña, la reconocida Spanish Harlem Orchestra y el poderoso pulso caribeño de Havana D’Primera. Un cartel que pocas veces ha coincidido en un mismo escenario y que promete noches de antología para los salseros.

Preventa y venta general

La preventa de boletos se llevará a cabo el miércoles 17 de septiembre a las 11:00 horas, mientras que la venta general arrancará el jueves 18 de septiembre. Los accesos estarán disponibles en el sistema Superboletos y en las taquillas de la Arena CDMX.

Precios de los boletos

Zona VIP - $6,540 mxn

Zona Elektra - $5,918 mxn

Zona Mercado Libre - $5,918 mxn

Zona Rojo - $5,918 mxn

Zona Zapata - $4,674 mxn

Zona Café - $1,282 mxn

Zona Rosa - $854 mxn

Los Boletos están disponibles a través del sistema Superboletos.

Una cita con la salsa

El México Salsa Festival pretende convertirse en una celebración anual, un espacio donde la memoria del género se funda con su presente y futuro. La apuesta es ambiciosa: hacer de la Ciudad de México un epicentro internacional para los amantes de la salsa.

Más que un concierto, se trata de una ceremonia musical que reúne tradición, romanticismo y energía caribeña en una de las plazas más importantes de América Latina.

En abril de 2026, la Arena CDMX no solo será escenario: se transformará en un altar salsero donde cada nota será una plegaria y cada paso de baile, una declaración de fe.