Banda La Ejecutiva: José Elizalde y David Avitia revelan los secretos detrás de Vas a Estar Bien

Banda La Ejecutiva

Con 12 años de trayectoria, Banda La Ejecutiva se ha consolidado como una agrupación que sabe innovar sin perder su esencia. David Avitia recuerda que desde sus inicios buscaron distinguirse, incluso desde la imagen: “Fuimos la primera banda que se atrevió a vestir con saco, chaleco y corbata, con un estilo ejecutivo, diferente a lo tradicional en el regional mexicano”.

Esa búsqueda de novedad también se refleja en la música. Si antes la agrupación no se arriesgaba a grabar covers, ahora han encontrado en ello una manera de conectar con nuevas generaciones: “Nos estamos atreviendo a grabar canciones que ya fueron éxito en voces originales, y el público las ha recibido de maravilla”, explica Avitia.

Con éxitos como Algo Bien, Así Me Fue Contigo o Y Es Que Tal Vez, la banda suma millones de reproducciones. Sin embargo, su nuevo sencillo Vas a Estar Bien tiene un objetivo especial: presentar a las nuevas caras del grupo. José Elizalde lo describe así: “Durante muchos años el público se acostumbró a ver a otros compañeros, y ahora queremos que identifiquen a esta nueva generación que está tomando la batuta del proyecto”.

Más allá de las cifras, ambos coinciden en que el verdadero propósito es seguir ofreciendo música con sentido. Vas a Estar Bien no solo habla de desamor, sino también de resiliencia.

Música como terapia y un vínculo que trasciende

El tema central de la nueva canción es aprender a soltar, un mensaje que conecta con la idea de que la música también puede sanar. “Definitivamente la música es terapia. A mí en lo personal me ha sacado de momentos difíciles, y mucha gente nos dice que nuestras canciones los ayudan a sobrellevar situaciones de dolor”, asegura Avitia.

En vivo, la interpretación se convierte en una experiencia aún más poderosa. Elizalde comparte que suelen acompañar cada tema con una historia previa: “En el escenario siempre contamos una anécdota personal antes de presentar una canción. Eso hace que la gente se identifique y saque el teléfono para grabar, porque saben que viene un momento especial”.

La relación con su público es uno de los pilares de Banda La Ejecutiva. Lo viven de primera mano en redes sociales y presentaciones: “Hay fans que nos mandan videos escuchando nuestras canciones en la carretera o esperando el estreno de un video en casa. Ese cariño es lo que nos motiva a seguir adelante”, señala Avitia.

Este vínculo se ha fortalecido también gracias a hitos como la nominación al Latin Grammy con Te Encontré, un logro que, en palabras de Avitia, “abrió muchas puertas y permitió que la banda llegara a Estados Unidos con una gira extensa que pronto planean retomar”.

Vigencia, esencia y lo que viene

Mantenerse relevantes durante más de una década no es sencillo en un género tan competitivo como el regional mexicano. Para los vocalistas, la clave está en no perder la esencia. “Las modas pasan, pero el estilo propio prevalece. Eso es lo que ha mantenido vigente a Banda La Ejecutiva”, afirma Avitia.

El grupo ha sabido adaptarse, explorando nuevas vertientes sin alejarse de lo que los define. Canciones como La Fiesta son ejemplo de cómo han incorporado tendencias sin dejar de lado el sello que los distingue.

Sobre lo que viene, Elizalde adelanta que los próximos meses estarán cargados de proyectos: “Estamos entre lanzar un tema inédito o un dueto que ya grabamos. También preparamos un homenaje a Los Temerarios y un disco completamente en vivo”.

Avitia añade que se aproximan nuevas colaboraciones y materiales especiales para celebrar la trayectoria de la banda: “Ya tenemos grabado contenido suficiente hasta marzo del próximo año. Queremos que cada lanzamiento llegue en el momento indicado”.

Con Vas a Estar Bien, Banda La Ejecutiva reafirma que el regional mexicano no solo puede narrar historias de desamor, sino también enviar mensajes de optimismo y fortaleza. Una muestra de cómo la música, cuando es honesta, se convierte en compañía y terapia para quienes la escuchan.