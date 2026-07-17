Ánima Estudios desmiente rumores sobre cierre definitivo y aclara que está en reestructuración

Ánima Estudios Portavoz niega rumores de cierre. (Videocine)

Ánima Estudios, un empresa de animación responsable por éxitos como la franquicia de Leyendas y El Chavo Animado, confirmó que no cerrará sus puertas.

¿Que sucedió con Ánima Estudios?: Rechazan posible cierre

Ánima Estudios es un estudio de animación fundado en 2002 por Fernando de Fuentes Sainz y José Carlos García de Letona. Ha sido responsable de éxitos críticos y taquilleros como La Leyenda de La Llorona (2011), Don Gato y su pandilla (2011) y La Leyenda de las Momias de Guanajuato (2014). Su próxima cinta, La venganza del Charro Negro, se estrenará en otoño de 2026.

A pesar de ser galardonada a lo largo de su trayectoria y convertirse en uno de los mayores exponentes de la animación mexicana, la compañía ha pasado por tiempos turbulentos durante el último año. Varios trabajadores señalaron despidos injustificados, cancelación de proyectos y otras prácticas laborales irresponsables. Unido a esto, en días recientes la página web del estudio cerró y TV Azteca reportó que sus oficinas se encontraban en procesos de ser vaciadas. Todo esto llevó a muchos a especular que el estudio se encontraba en vísperas de clausurar.

La noticia sobre su cierre, el cual La Crónica de Hoy reportó el pasado 14 de julio, se difundió rápidamente en redes sociales y muchos lo dieron por hecho cuando la compañía no comunicó nada al respecto. Sin embargo, parecen ya haber contactado a otra publicación con noticias sobre su cierre.

Cartoon Brew, una publicación estadounidense dedicada a investigar y reportar actualizaciones del mundo de la animación, sacó un reportaje el 16 de julio sobre el posible cierre de la compañía. Afirmaron haber tenido contacto con antiguos empleados de la compañía durante la primavera, quienes confirmaron las supuestas acusaciones de prácticas desleales.

Poco después de su publicación, Cartoon Brew informó a través de un anexo a la nota que fueron contactados por un portavoz de Ánima Estudios. Este le informó que estaban viviendo una reestructuración corporativa pero negó que el estudio fuera a cerrar. Las decisiones que llevaron a especular sobre su cierre responden a que, según el representante, “el estudio ha tomado una decisión operacional de pausar temporalmente la producción activa de animación” debido a las “demandas cambiantes del panorama de entretenimiento internacional”. La publicación estadounidense cuestionó al represente sobre las acusaciones hechas por empleados y aseguró que este no comentó nada al respecto.

En la aclaración, el estudio asegura que comunicará más noticias explicando en qué consiste su reestructuración cuando sea el momento adecuado.