Se filtran las primeras imágenes del set de “Enredados”; así avanza el live action en España

Live action de "Enredados" | Filtran las primeras imágenes en set.

Disney ya comenzó el rodaje del live action de “Enredados” en España y las primeras imágenes desde el set ya circulan en redes sociales, ofreciendo un vistazo de la actriz Teagan Croft como Rapunzel y el acto Milo Manheim en el papel de Flynn Rider.

🚨| NEW LOOK inside of the castle set of the live-action 'TANGLED' in Spain!



It shows the castle set with the new blue tapestries and the village market.



Filming started late last month and is ongoing. pic.twitter.com/lbSb6mi0KN — Tangled Updates (@TangledUpdates) July 17, 2026

Las fotografías muestran por primera vez a ambos actores caracterizados como los protagonistas de la cinta animada estrenada en 2010. La producción se desarrolla en los estudios Ciudad de la Luz, en Alicante, donde actualmente se graban varias escenas de la película.

Enredados regresa de una pausa en set de poco más de un año

El proyecto retomó su desarrollo después de que Disney pausara la producción de manera indefinida en abril de 2025. Meses después, el estudio decidió continuar con el remake y confirmó a Croft y Manheim como los protagonistas. En marzo también se anunció que Kathryn Hahn interpretará a la madre y villana de Rapunzel, Gothel.

La película será dirigida por Michael Gracey, conocido por The Greatest Showman, y figura entre los proyectos live action más esperados de Disney.

La historia revive una versión del cuento de los hermanos Grimm

La película sigue a Rapunzel, una joven princesa que ha permanecido encerrada en una torre desde su nacimiento por Madre Gothel, quien aprovecha el poder mágico de su largo cabello para conservar la juventud. Todo cambia cuando el carismático ladrón Flynn Rider llega por accidente a la torre y emprenden una aventura que llevará a Rapunzel a descubrir la verdad sobre su origen.

¿Cuándo se estrena el live action de “Enredados”?

Disney aún no ha confirmado una fecha oficial de estreno. Sin embargo, diversos reportes apuntan a que la película podría llegar a los cines durante el verano de 2028, siempre que la producción continúe conforme al calendario previsto.