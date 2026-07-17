Hablando de La Odisea: ¿Qué pasó con la pantalla IMAX del Papalote Museo del Niño?

Pantalla IMAX del Papalote Museo del Niño La emblemática sala en Chapultepec dejó de funcionar de forma definitiva en 2023 por causas contractuales.

Esta semana finalmente estrenó “La Odisea”, la nueva película de Christopher Nolan que fue señalada como una de las cintas más esperadas del año y que ha recibido algunas de las mejores reseñas de este 2026. Una de las historias griegas más emblemáticas de todos los tiempos tendrá una nueva adaptación cinematográfica que se caracteriza por una innovación tecnológica en su formato IMAX, donde se recomienda verla para mayor apreciación, lo que hizo a muchas personas recordar la sala del Papalote Museo del Niño.

¿Todavía está la pantalla IMAX del Papalote Museo del Niño?

Millones de personas, especialmente niñas y niños de nuestro país, acudieron en algún momento a la Pantalla IMAX del Papalote Museo del Niño, ubicado en la segunda sección del bosque de Chapultepec en la Ciudad de México, a unos metros del Parque Aztlán (anteriormente conocida como la Feria de Chapultepec).

Sin embargo, desde el 2 de mayo del año 2023, esta Megapantalla IMAX dejó de operar de forma definitiva, terminando así con una de las experiencias más emblemáticas no sólo para ver películas, sino para que las y los más pequeños tuvieran un espacio de aprendizaje y diversión.

El recinto donde se encontraba la Megapantalla IMAX del Papalote Museo del Niño se caracterizaba por su tamaño de 408 m2, donde se exhibían películas de 70 mm con un aforo de más de 300 personas. Su definición de imagen, así como calidad de audio, lo hacían uno de los sitios predilectos para ver películas durante más de 30 años.

¿Por qué cerró la Megapantalla IMAX del Papalote Museo del Niño?

En un comunicado, el Papalote informó que el contrato firmado con la empresa IMAX llegó a su fin y se decidió no renovarlo. Además, señaló que la sala utilizaba un formato de proyección analógico, una tecnología que con el paso del tiempo redujo considerablemente la disponibilidad de nuevos contenidos para exhibir, dificultando ofrecer una programación atractiva para el público.

El museo destacó que, desde su inauguración el 5 de noviembre de 1993, la Megapantalla proyectó más de 80 películas y recibió a más de 18 millones de visitantes, consolidándose como una de las principales atracciones científicas y educativas del país.

Tras anunciar el cierre, el Papalote indicó que comenzaría a explorar nuevos formatos y experiencias inmersivas con apoyo de especialistas para modernizar su oferta y continuar cumpliendo su misión educativa mediante tecnologías más actuales