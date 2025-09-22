Daft Punk llega a Fortnite: la colaboración que nadie vio venir pero todos amamos

¿Qué es “The Daft Punk Experience”?
Desde este 27 de septiembre, los fans de Fortnite podrán adentrarse en un universo inspirado en Daft Punk como nunca antes: salas temáticas, trajes reconocidos, escenarios visuales memorables y música que marcó generaciones.
Epic Games y los creativos detrás del dúo —Cédric Hervet (director creativo de Daft Punk) y Alex Rigopulos (Senior Director, Game Development-Music en Epic Games)— se unieron para diseñar algo más allá de un simple evento de concierto: una experiencia inmersiva que puedes recorrer una y otra vez.
Las salas, los trajes y los guiños que roban suspiros
Cinco salas para explorar el legado visual-musical
- Sala Alive 2007: inspirado en aquella gira que marcó un antes y después, con escenografía espectacular.
- Sala-discoteca de Random Access Memories: ambiente de fiesta, luces, nostalgia y beats para bailar o simplemente disfrutar.
- Dream Chamber Studios: para los amantes de la música, con bucles, remixes y mash-ups. Una oportunidad para jugar con el sonido.
- Robot Rock Arena: láseres, robots, ondas sonoras… combates visuales que fusionan sonido y acción.
- Colaboración con Lego en “Around the World”: los jugadores se transforman en figuras Lego y recrean escenas del videoclip, interactuando con bailarines y luces. Un guiño icónico.
Los trajes que no pueden faltar
Entre los atuendos elegidos:
- El clásico de motociclista de cuero que usaron mucho en la gira “Alive 2007”.
- Los trajes de lentejuelas que recuerdan a Random Access Memories.
No se diseñaron trajes nuevos: lo que se hizo fue rescatar lo mejor del legado visual de Daft Punk, para que fans veteranos y nuevos sientan la autenticidad.
¿Por qué este crossover tiene tanto sentido?
- Fortnite ya tiene historia de colaboraciones musicales increíbles: Travis Scott, Ariana Grande, Billie Eilish, etc.
- Los fans lo pedían: Daft Punk es uno de los dúos más emblemáticos de la electrónica, y su estética visual + musical se presta perfecto para un universo virtual.
- La idea no es solo ver un mini-show pasajero, sino crear un espacio que dure, que puedas regresar, redescubrir canciones y trajes, y que sea divertido para todos.
Lo que más nos emociona (y por qué tú también lo vas a amar)
- Revivir éxitos como “Get Lucky” o “One More Time”, así como canciones menos populares pero de culto, como Something About Us o Infinity Repeating.
- Poder jugar dentro de escenarios artísticos, con estética de video musical, espacios de baile, performance visual, y con la posibilidad de crear remixes.
- Los trajes robóticos, el toque futurista, y la nostalgia combinada con innovación.
Si eres fan de Daft Punk, de Fortnite o simplemente disfrutas de lo espectacular, “The Daft Punk Experience” se perfila como uno de los eventos virtuales más emocionantes del año. Es una celebración de música, estética, creatividad y comunidad que va más allá de lo esperado.