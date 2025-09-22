Tom Holland sufrió una conmoción cerebral: ¿Qué pasó y cómo se encuentra?

Tom Holland sufre accidente durante grabación de Spider-Man: Un Nuevo Día

La tarde de ayer el medio Deadline dio una lamentable noticia para los fans del Mundo Cinematográfico de Marvel: el actor britanico Tom Holland sufrió un accidente en el set de grabación de Spider-Man: Un Nuevo Día.

Según los reportes, el accidente ocurrió durante una escena de riesgo fallida en el set de grabación de Pinewood Studios, a las afueras de Londres. Holland sufrió una conmoción cerebral que obligó a trasladarlo al hospital donde fue examinado pero no tuvo que ser ingresado.

Debido al incidente, en el que no se vieron involucrados otros miembros del elenco o personal del equipo de grabación, el filme pausará la producción durante una semana, será reanudado el próximo 29 de septiembre.

¿Cuándo se estrena Spider-Man: Un Nuevo Día?

Poster oficial de Spider-Man: Un Nuevo Día

A pesar del accidente sufrido por el intérprete del héroe arácnido, la fecha prevista para el estreno de la cuarta entrega de la saga que protagoniza como Peter Parker, continua prevista para el 31 de julio de 2026.

La película que antecede a esta entrega, Spider-Man: Sin Camino a Casa, se convirtió en la más taquillera de Sony hasta las fecha con 2 mil 050 millones de dólares recaudados en taquillas. Hay que recordar que para la saga cinematográfica de Spider-Man protagonizada por Tom Holland, Marvel Studios comparte los créditos del personaje con Sony, dueño original del personaje.