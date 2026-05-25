The Mandalorian & Grogu logra 163 millones de dólares de taquilla mundial en su primer fin de semana, pero es uno de los más bajos para la franquicia

The Mandalorian ingresa a la pantalla grande El icónico cazarrecompensas de Star Wars aparece en una imagen promocional de The Mandalorian and Grogu. (Pexels)

Disney no se queda atrás a la hora de expandir sus universos cinematográficos, como Pixar, Marvel o, en este caso, el de Lucasfilm, con una de sus franquicias más exitosas de toda la carrera de George Lucas: Star Wars, que hasta la fecha sigue teniendo popularidad en medios y plataformas de streaming.

¿Cómo le fue a la taquilla de The Mandalorian & Grogu en su primer fin de semana en cines?

Este fin de semana llegó a los cines The Mandalorian y Grogu, logrando recaudar aproximadamente 163 millones de dólares a nivel mundial en sus primeros días. A pesar de haber sido bien recibida por la crítica y la audiencia, la producción se enfrenta al reto de lograr capturar el interés de las nuevas generaciones dentro del universo cinematográfico de La guerra de las galaxias.

Sin embargo, los fanáticos que se engancharon al universo de Star Wars a través de sus exitosos spin-offs en streaming ya se acostumbraron a la comodidad del hogar.

Por eso, el regreso de la saga a la pantalla grande no logró convencerlos del todo; tras años de disfrutar de estos proyectos desde el catálogo de Disney+, el interés por ir a las salas de cine parece haber disminuido.

¿Por qué no causa interés el regreso al cine de Star Wars?

Aunque la película se coronó como la más vista del fin de semana, la taquilla no alcanzó las proyecciones más optimistas del estudio. Esto refleja que el entusiasmo del público general no es el mismo que se vivió en 2019 con El ascenso de Skywalker.

Además, tras años de consumir estas historias en casa, muchos espectadores se acostumbraron al formato de streaming y no tuvieron ni una pizca de haberles interesado en ir a las salas.

A esto se suman las inevitables comparaciones con los fenómenos taquilleros del pasado. Aun así, gracias a un costo de producción más moderado que el de otros proyectos recientes, la cinta tiene un camino claro para consolidarse como un éxito financiero.