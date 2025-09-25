Estos son los estrenos que podrás ver en Netflix en octubre 2025

Tus noches de sofá y maratón de Netflix se pondrán más que interesantes con estrenos que te dejarán clavado a partir de octubre. Este mes Netflix se viene con todo: desde historias terroríficas basadas en hechos reales hasta magia, drama familiar y documentales que harán que digas “wow”.

Lo más esperado de octubre en Netflix

Series

Monstruo: La historia de Ed Gein: una apuesta de Ryan Murphy para explorar la vida de uno de los asesinos más oscuros del cine y la literatura criminal. Brutal, cruda y fascinante… para quienes no sufren de insomnio.

una apuesta de para explorar la vida de uno de los asesinos más oscuros del cine y la literatura criminal. Brutal, cruda y fascinante… para quienes no sufren de insomnio. Nadie nos vio partir: una historia mexicana basada en hechos reales. Cuando su esposo se lleva a sus hijos sin permiso, una madre emprende un viaje de dolor, lucha y misterio para recuperarlos. Tessa Ía al frente de este drama intenso.

una historia mexicana basada en hechos reales. Cuando su esposo se lleva a sus hijos sin permiso, una madre emprende un viaje de dolor, lucha y misterio para recuperarlos. Tessa Ía al frente de este drama intenso. El genio y los deseos: fantasía llena de posibilidades.

fantasía llena de posibilidades. Néro: intriga histórica francesa.

intriga histórica francesa. El 5 inicial – Temporada 2: deporte, egos y rivalidades.

deporte, egos y rivalidades. La diplomática – Temporada 3: política con corazón volátil.

política con corazón volátil. Nadie quiere esto – Temporada 2: amor, rupturas y decisiones difíciles.

Películas

Steve: un día que se vuelve un caos personal y profesional para un director de escuela que intenta contenerlo todo.

un día que se vuelve un caos personal y profesional para un director de escuela que intenta contenerlo todo. Una casa de dinamita: intriga, explosiones y un misterio que se desata cuando un misil aparece sin explicación.

intriga, explosiones y un misterio que se desata cuando un misil aparece sin explicación. También se suman: Mujercitas, Halloween, La máscara, Godzilla y Kong: El nuevo imperio, La mujer del camarote 10, Limpia, Maldita suerte y más.

Documentales y especiales

Rockstar Duki desde el fin del mundo : una mirada íntima al trap argentino.

: una mirada íntima al trap argentino. Verdaderamente aterrador : relatos paranormales que harán que apagues la luz.

: relatos paranormales que harán que apagues la luz. Victoria Beckham : confesiones, moda e historias personales.

: confesiones, moda e historias personales. La vecina perfecta, Naturaleza de pesadilla, Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero y otros más se suman al menú del mes.

Animadas

Dr. Seuss: ¡Horton!

La vida secreta de tus mascotas 1 y 2

1 y 2 Los Cretinos

Ranma ½ – Temporada 2

¿Qué tendencias se observan?

El true crime y los relatos reales regresan con fuerza gracias a Monstruo y Nadie nos vio partir .

y los relatos reales regresan con fuerza gracias a y . Fantasía y magia para quienes quieren escapar de lo cotidiano con El genio y los deseos .

para quienes quieren escapar de lo cotidiano con . Documentales musicales y biográficos también están en primer plano: Duki, Juan Gabriel, Victoria Beckham.

también están en primer plano: Duki, Juan Gabriel, Victoria Beckham. Películas con nostalgia y clásicos reinventados : Halloween, Mujercitas, Godzilla vs. Kong, etc.

: Halloween, Mujercitas, Godzilla vs. Kong, etc. Contenido para toda la familia, con opciones infantiles y animaciones que no le quedan a deber a los adultos.

Cómo sacarle jugo a octubre en Netflix

Haz tu calendario de lanzamientos. Marca fechas clave para no perderte lo que más te interesa. Combina géneros. Un día horror, otro día documental, otro día comedia ligera. Invita a alguien a ver juntos. Algunas series o películas provocan debate que vale la pena compartir. Recurre a las listas de “Mi lista” o “Quiero ver”. Así no olvidas lo que te llama la atención ahora. Sigue las redes oficiales. A veces Netflix lanza avances o extras justo antes del estreno.

En octubre 2025, Netflix no se anda con pasos tímidos: trae terror realista, dramas intensos, biografías emotivas y opciones familiares para todos. ¿No sabes por dónde empezar? Pues dale una oportunidad a Monstruo: La historia de Ed Gein para lo oscuro, Nadie nos vio partir para lo sentimental, y un documental para variar un poco el menú.

¡Prepara las palomitas y apunta tus favoritos!