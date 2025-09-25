Estos son los estrenos que podrás ver en Netflix en octubre 2025

Tus noches de sofá y maratón de Netflix se pondrán más que interesantes con estrenos que te dejarán clavado a partir de octubre. Este mes Netflix se viene con todo: desde historias terroríficas basadas en hechos reales hasta magia, drama familiar y documentales que harán que digas “wow”.
Lo más esperado de octubre en Netflix
Series
- Monstruo: La historia de Ed Gein: una apuesta de Ryan Murphy para explorar la vida de uno de los asesinos más oscuros del cine y la literatura criminal. Brutal, cruda y fascinante… para quienes no sufren de insomnio.
- Nadie nos vio partir: una historia mexicana basada en hechos reales. Cuando su esposo se lleva a sus hijos sin permiso, una madre emprende un viaje de dolor, lucha y misterio para recuperarlos. Tessa Ía al frente de este drama intenso.
- El genio y los deseos: fantasía llena de posibilidades.
- Néro: intriga histórica francesa.
- El 5 inicial – Temporada 2: deporte, egos y rivalidades.
- La diplomática – Temporada 3: política con corazón volátil.
- Nadie quiere esto – Temporada 2: amor, rupturas y decisiones difíciles.
Películas
- Steve: un día que se vuelve un caos personal y profesional para un director de escuela que intenta contenerlo todo.
- Una casa de dinamita: intriga, explosiones y un misterio que se desata cuando un misil aparece sin explicación.
- También se suman: Mujercitas, Halloween, La máscara, Godzilla y Kong: El nuevo imperio, La mujer del camarote 10, Limpia, Maldita suerte y más.
Documentales y especiales
- Rockstar Duki desde el fin del mundo: una mirada íntima al trap argentino.
- Verdaderamente aterrador: relatos paranormales que harán que apagues la luz.
- Victoria Beckham: confesiones, moda e historias personales.
- La vecina perfecta, Naturaleza de pesadilla, Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero y otros más se suman al menú del mes.
Animadas
- Dr. Seuss: ¡Horton!
- La vida secreta de tus mascotas 1 y 2
- Los Cretinos
- Ranma ½ – Temporada 2
¿Qué tendencias se observan?
- El true crime y los relatos reales regresan con fuerza gracias a Monstruo y Nadie nos vio partir.
- Fantasía y magia para quienes quieren escapar de lo cotidiano con El genio y los deseos.
- Documentales musicales y biográficos también están en primer plano: Duki, Juan Gabriel, Victoria Beckham.
- Películas con nostalgia y clásicos reinventados: Halloween, Mujercitas, Godzilla vs. Kong, etc.
- Contenido para toda la familia, con opciones infantiles y animaciones que no le quedan a deber a los adultos.
Cómo sacarle jugo a octubre en Netflix
- Haz tu calendario de lanzamientos. Marca fechas clave para no perderte lo que más te interesa.
- Combina géneros. Un día horror, otro día documental, otro día comedia ligera.
- Invita a alguien a ver juntos. Algunas series o películas provocan debate que vale la pena compartir.
- Recurre a las listas de “Mi lista” o “Quiero ver”. Así no olvidas lo que te llama la atención ahora.
- Sigue las redes oficiales. A veces Netflix lanza avances o extras justo antes del estreno.
En octubre 2025, Netflix no se anda con pasos tímidos: trae terror realista, dramas intensos, biografías emotivas y opciones familiares para todos. ¿No sabes por dónde empezar? Pues dale una oportunidad a Monstruo: La historia de Ed Gein para lo oscuro, Nadie nos vio partir para lo sentimental, y un documental para variar un poco el menú.
¡Prepara las palomitas y apunta tus favoritos!