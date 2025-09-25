¿Qué fue del señor Aguilera? Esto ha sido de su vida tras la muerte de Chabelo

¿Qué fue del señor Aguilera? Esto fue de su vida, tras la muerte de Chabelo

Hablar de En Familia con Chabelo, es hablar de la infancia de miles de millennials que nos despertabamo a las 8 am en domingo para no perdernos su programa.

Muchos recordamos con una sonrisa en el rosto esas mañanas llenas de juegos, risas, catafixias, y uno de sus personajes más entrañables: el Señor Aguilera. Pero, ¿qué pasó con él después de que el programa bajara el telón en 2015? Y, además, ¿cómo es padrastro de una famosa actriz y podcaster?

Esto es todo lo que tienes que saber sobre el señor Aguilera

Jorge Alberto Aguilera Ortega nació el 11 de febrero de 1962, con los años se convirtió en locutor y actor de doblaje mexicano, alcanzando cierta popularidad por ser la última voz de la radiodifusora “Kosmo 103.3 FM” de 1990 a 1992 hasta su salida del aire.

Su carrera dio un giro al convertirse en parte fundamental del programa “En familia con Chabelo” desde 1990 hasta su lamentable finalización en 2015. Asimismo, es conocido en el mundo del doblaje por ser el narrador en películas y tráilers de Disney tales como Whinnie The Pooh, Monsters Inc., Coco, Cars, Toy Story 2, entre otras.

Su sello de identidad fue la sección “Cuates de Provincia”, donde daba participación y voz a las historias de niños de diversas comunidades a lo largo y ancho de la república, conectando sentimentalmente con el público mexicano que veía cada domingo.

El fin de una era

Para muchos fue una sorpresa brutal, para otros ya se veia venir: el 20 de diciembre de 2015, después de casi 47 años, En Familia con Chabelo dejó de ser transmitido para siempre.

El señor Aguilera y varios miembros del equipo admitieron que la comunicación fue poco clara sobre el futuro del programa y agregan que no fueron informados directamente por Chabelo de ninguna decisión.

Aun así, decidió no demandar ni generar conflicto público, esto con el objetivo de tratar de tener un cierre digno para esa etapa de su vida.

Radio, doblaje y discreción mediática

Aunque dejó de figurar en la televisión, Aguilera no desapareció totalmente. Colaboró en podcasts y proyectos más íntimos, principalmente dedicados a noticias o contenidos independientes.

Además,retomó el doblaje: participó en películas animadas como Coco, Frozen y otras producciones populares.

Actualmente, su presencia mediática es más pausada, sus redes no se utilizan desde la muerte de Xavier López; sin embargo, su legado permanece en los corazones de quienes crecimos con el nervio de que detrás de la catafixia seleccionada por el participante, sí hubiera una sala de Muebles Troncoso.

¿Que relación tienen el señor Aguilera y Aislinn Derbez?

Jorge está casado con la también actriz de doblaje Gabriela Michel, madre de la actriz y podcaster. En entrevista con Yordi Rosado, Aislinn Derbez confesó que su relación con el señor Aguilera fue “medio distante”, pero dejó claro que lo aprecia por su responsabilidad y compromiso familiar: “estuvo más presente que mi papá”, aseguró.

Aunque él no fue su figura paterna principal, Aislinn reconoce que nunca faltó nada con él y que fue especialmente un pilar para sus medias hermanas Michelle y Chiara.

Recuerdos compartidos en Chabelo

Durante sus años de infancia, Aislinn ha compartido que pasó bastante tiempo en el estudio de En Familia con Chabelo, esto debido a que sus padres y su padrastro trabajaban en el programa, por lo que ella creció entre juegos, premios, cámaras, ocurrencias y la presencia familiar en el set.

En la actualidad, puedes seguir disfrutando del señor Aguilera en el archivo del programa “El señor Aguilera al Aire”, acompañado de su hija Michelle.