Escenario

Con estas tres fechas, OCESA y Corona Capital consolidan un movimiento cultural que trasciende la Ciudad de México y se expande al resto del país

Corona Capital Sessions 2025: Fechas, sedes y artistas confirmados en México

Por Fernando Huacuz
Line up de los CC Sessions 2025
Line up de los CC Sessions 2025 Especial

El Corona Capital, uno de los festivales más importantes de México y referente internacional, amplía sus fronteras con un nuevo concepto: Corona Capital Sessions, una serie de conciertos de gran formato que mantendrán la potencia, producción y espíritu del festival, pero en un formato itinerante por tres ciudades clave del país.

Las sesiones tendrán lugar el 6 de noviembre en Guadalajara (Estadio 3 de Marzo), el 8 de noviembre en Mérida (Estadio Carlos Iturralde) y el 12 de noviembre en Monterrey (Estadio Banorte), con aforos superiores a 20,000 personas y un escenario principal que albergará sets completos de artistas internacionales.

Corona Capital Sessions Guadalajara
Corona Capital Sessions Guadalajara Foto: OCESA

Un warm-up de lujo antes del Corona Capital CDMX

A diferencia de otros eventos previos, las Sessions no serán simples showcases o DJ sets. Se trata de conciertos de larga duración, con cada artista presentándose con banda completa y repertorios extensos, replicando la experiencia festivalera en un solo escenario.

  • Phoenix regresa a México tras su gira Alpha Zulu (2022), con presentaciones confirmadas en Guadalajara y Mérida.
  • Keane, los británicos que marcaron a toda una generación con Somewhere Only We Know, llegan a Guadalajara y Mérida con su característico piano pop-rock.
  • The Kooks prenderán la nostalgia indie en Guadalajara.
  • En Monterrey, la cita promete convertirse en histórica con Foo Fighters, Queens of the Stone Age y Jehnny Beth. La expectativa es alta ante la posibilidad de ver a Dave Grohl y Josh Homme juntos en un mismo escenario en México.
Corona Capital Sessions Mérida
Corona Capital Sessions Mérida Foto: OCESA

Una nueva era del Corona Capital

Con estas tres fechas, OCESA y Corona Capital consolidan un movimiento cultural que trasciende la Ciudad de México y se expande al resto del país, manteniendo su compromiso con la inclusión, la accesibilidad y la sostenibilidad.

Los boletos ya están disponibles: Ticketmaster para Guadalajara y Monterrey, mientras que en Mérida se adquieren vía Eticket.

Corona Capital Sessions Monterrey
Corona Capital Sessions Monterrey Foto: OCESA

El Corona Capital, que desde 2010 ha recibido a artistas como Paul McCartney, The Strokes, Arctic Monkeys, Billie Eilish y My Chemical Romance, confirma que su edición 2025 será histórica con headliners como Foo Fighters, Linkin Park y Chappell Roan. Y ahora, las Sessions calientan motores con tres noches diseñadas para dejar huella.

Tendencias