Corona Capital Sessions 2025: Fechas, sedes y artistas confirmados en México

Line up de los CC Sessions 2025 Especial

El Corona Capital, uno de los festivales más importantes de México y referente internacional, amplía sus fronteras con un nuevo concepto: Corona Capital Sessions, una serie de conciertos de gran formato que mantendrán la potencia, producción y espíritu del festival, pero en un formato itinerante por tres ciudades clave del país.

Las sesiones tendrán lugar el 6 de noviembre en Guadalajara (Estadio 3 de Marzo), el 8 de noviembre en Mérida (Estadio Carlos Iturralde) y el 12 de noviembre en Monterrey (Estadio Banorte), con aforos superiores a 20,000 personas y un escenario principal que albergará sets completos de artistas internacionales.

Corona Capital Sessions Guadalajara Foto: OCESA

Un warm-up de lujo antes del Corona Capital CDMX

A diferencia de otros eventos previos, las Sessions no serán simples showcases o DJ sets. Se trata de conciertos de larga duración, con cada artista presentándose con banda completa y repertorios extensos, replicando la experiencia festivalera en un solo escenario.

Phoenix regresa a México tras su gira Alpha Zulu (2022), con presentaciones confirmadas en Guadalajara y Mérida.

regresa a México tras su gira (2022), con presentaciones confirmadas en Keane , los británicos que marcaron a toda una generación con Somewhere Only We Know , llegan a Guadalajara y Mérida con su característico piano pop-rock.

, los británicos que marcaron a toda una generación con , llegan a con su característico piano pop-rock. The Kooks prenderán la nostalgia indie en Guadalajara.

prenderán la nostalgia indie en En Monterrey, la cita promete convertirse en histórica con Foo Fighters, Queens of the Stone Age y Jehnny Beth. La expectativa es alta ante la posibilidad de ver a Dave Grohl y Josh Homme juntos en un mismo escenario en México.

Corona Capital Sessions Mérida Foto: OCESA

Una nueva era del Corona Capital

Con estas tres fechas, OCESA y Corona Capital consolidan un movimiento cultural que trasciende la Ciudad de México y se expande al resto del país, manteniendo su compromiso con la inclusión, la accesibilidad y la sostenibilidad.

Los boletos ya están disponibles: Ticketmaster para Guadalajara y Monterrey, mientras que en Mérida se adquieren vía Eticket.

Corona Capital Sessions Monterrey Foto: OCESA

El Corona Capital, que desde 2010 ha recibido a artistas como Paul McCartney, The Strokes, Arctic Monkeys, Billie Eilish y My Chemical Romance, confirma que su edición 2025 será histórica con headliners como Foo Fighters, Linkin Park y Chappell Roan. Y ahora, las Sessions calientan motores con tres noches diseñadas para dejar huella.