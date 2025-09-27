La Arrolladora hace vibrar la Arena CDMX con un lleno total

La Arrolladora Banda El Limón de Don René Camacho conquistó anoche la Arena CDMX con un concierto que reunió a miles de fanáticos que abarrotaron el recinto, confirmando que la agrupación sinaloense sigue siendo una de las favoritas del género regional mexicano.

Con Julio Haro al frente de la voz principal, la banda entregó un espectáculo lleno de energía, nostalgia y emoción. Desde los primeros acordes, el público se mostró entregado, coreando cada una de las canciones que se han convertido en clásicos de su repertorio.

Durante la velada, Haro no dejó pasar la oportunidad de lanzar un grito que repitió en varias ocasiones y que desató la euforia de los asistentes: “¡Arriba las mujeres!”, frase que se convirtió en un emblema de la noche.

Uno de los momentos más especiales de la noche se dio cuando Julio Haro y los dos cantantes que lo acompañan decidieron acercarse al público, recorriendo los costados del escenario e interactuando tanto con quienes estaban en primera fila como con los de las gradas más lejanas. Aunque estuvieron custodiados por guardias, en todo momento mostraron agradecimiento, cercanía y apoyo a sus fans, gesto que fue celebrado con ovaciones y muestras de cariño.

El repertorio incluyó temas que levantaron de sus asientos a todos los presentes, entre ellos “Al ritmo de la banda”, “Aquí hay para llevar”, “Cuéntame” y “Qué me vas a dar”, que fueron coreados con fuerza en cada rincón del recinto.

La Arena CDMX lució un lleno total, demostrando la convocatoria que mantiene la agrupación, que logró hacer vibrar a miles de asistentes con su inconfundible estilo y su esencia de más de cinco décadas de trayectoria musical.

Entre luces, música de viento y el característico sonido sinaloense, La Arrolladora Banda El Limón cerró la noche con un espectáculo que dejó claro por qué sigue marcando generaciones y mantiene un lugar especial en el corazón de su público.