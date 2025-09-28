Bad Bunny encabezará el show de medio tiempo del Super Bowl 2026

Bad Bunny es el artista confirmado para actuar en el Super Bowl 2026 Especial

Bad Bunny fue confirmado como el artista principal del show de medio tiempo del Super Bowl LX (2026), tal como lo anunciaron la NFL, Apple Music y Roc Nation.

El Super Bowl LX se llevará a cabo el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California, y Bad Bunny será quien encabece el espectáculo durante el intermedio.

Este anuncio llega luego de intensos rumores sobre posibles figuras del pop que podrían asumir el puesto —entre ellas Taylor Swift y Adele— pero finalmente fue el músico puertorriqueño quien fue escogido para brillar sobre el escenario más visto de la televisión estadounidense.

#ÚltimaHora | Bad Bunny será el artista principal del show de Medio Tiempo del Super Bowl LX, que se jugará el 8 de febrero de 2026 en el Levi's Stadium de Santa Clara, California.

Bad Bunny, conocido por su éxito en reguetón, trap latino y su constante presencia en rankings globales, comentó que esta oportunidad tiene un significado cultural: “esto es por mi gente, mi cultura y nuestra historia”, haciendo alusión a sus raíces latinas.

Se espera que la producción del espectáculo esté a cargo de Roc Nation —que colabora con la NFL en los shows de medio tiempo— junto con directores y productores de prestigio para entregar un espectáculo de alto impacto visual y musical.