Caso Vadhir Derbez Su abogado no estaría acreditado para defenderlo. (penalistascasanova.com/cuartoscuro)

Los abogados de Vadhir Derbez, actor acusado de agresión sexual, no estarían acreditados para defenderlo, según la Fiscalía de Delitos Sexuales. Tampoco se han presentado las pruebas de una supuesta extorsión que el acusado dice haber vivido.

¿Cuáles son los nuevos avances en el caso de Vadhir Derbez?

El actor y cantante Vadhir Derbez, hijo del comediante Eugenio Derbez, fue acusado en abril de este año de una presunta agresión sexual a una modelo estadounidense de 19 años. El incidente habría ocurrido en un estudio de grabación en Coyoacán, durante la producción de un video musical.

El 6 de noviembre se formalizó una orden de aprehensión en su contra y ese mismo día sus abogados consiguieron una amparo para suspenderla. Desde entonces, a Vadhir Derbez se le ha citado al menos 7 veces en sus distintas residencias para comparecer ante la corte, cosa que no ha sucedido.

El actor ha sostenido en entrevista con De Primera Mano y, de manera más reciente, con Ciro Gómez Leyva que es inocente y que poco antes de que se hiciera pública la denuncia fue extorsionado. Derbez cree que alguien con conexiones en la Fiscalía que buscaba extorsionarlo fue quien levantó la denuncia en su contra.

También se presentó una denuncia de presunta violación contra el actor que sus abogados confirmaron el 4 de noviembre. Esta todavía no ha resultado en una orden de aprehensión o vinculación a proceso.

Ante especulación sobre una posible fuga de la ley, el abogado que encabeza su defensa legal, Enrique González Casanova, negó que Derbez se encuentre prófugo. Comentó que le parece un sinsentido buscar a Derbez en sus domicilio pues es conocimiento público que el histrión reside en el extranjero. Afirmó que el actor no está huyendo de la justicia, y que se presentará si es vinculado a proceso. Asimismo, aclaró dudas que surgieron sobre supuestas irregularidades en el amparo.

Sin embargo, el proceso se complicó para la defensa ahora que se dio a conocer que sus abogados presuntamente no están acreditados antes la Fiscalía para defender al acusado, según relató Michelle Marisol Flores Ayala, Fiscal de Investigación de Delitos Sexuales en la Fiscalía General de la Ciudad de México, en una entrevista con Ciro Gómez Leyva este lunes. Flores afirmó que por eso han estado citando a Derbez a comparecer ante un juez, para aclarar la situación de sus abogados. También agregó que, a pesar de que Derbez afirmó que tenía pruebas, la Fiscalía no ha recibido los documentos que demuestren la presunta extorsión.

Según otros periodistas como Carlos Jiménez, esto lo habrían logrado a través de un acceso ilegal a la carpeta de investigación en su contra.