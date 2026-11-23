Coyote vs. ACME Una de las cintas más comentadas de este año acaba de ser considerada para competir dentro de la categoría de mejor película animada en los Oscars 2027.

Hace unos meses, Coyote vs. ACME se convirtió en uno de los éxitos de taquilla más inesperados de los años recientes. Tras ser rescatada por Kétchup Entreteinment y la presión del público, la cinta protagonizada por el personaje de los Looney Tunes se convirtió en una de las más aclamadas por la crítica especializada y por el público general. Ahora, esta historia que llegó a las pantallas de cine, contra todo pronóstico, tendrá una oportunidad de competir por el reconocimiento de “Mejor Película Animada”.

Coyote vs. ACME aparee en la lista de contendientes a mejor animación

El pasado 28 de octubre, la compañía distribuidora de esta película envió su solicitud de consideración oficial a la Academia de Artes y Cinematografía para que la cinta pudiera ser elegida como una de las contendientes a la estatuilla. La obra combina el estilo de animación de los Looney Tunes con el ‘Live-Action’, logrando replicar lo hecho en otros títulos como ‘Space-Jam’, ‘¿Quién engaño a Roger Rabit?’, ‘Looney Tunes: de nuevo en acción’, entre otras.

El principal obstáculo estaba en cumplir con el criterio que exige que las cintas que compiten en esta categoría deben tener al menos un 75% del metraje realizado en animación, lo que su formato híbrido podría haberle dificultado.

Ahora, con el inicio de la temporada de premios cada vez más cerca, La Academia dio a conocer la lista completa de películas que serán consideradas para tener una nominación en los premios que se encuentran de la siguiente forma por orden alfabético en su nombre original:

“All You Need Is Kill”

“Animal Farm”

“Another World”

“Avatar Aang: The Last Airbender”

“Bouchra”

“The Cat in the Hat”

“Charlie the Wonderdog”

“Cosmic Princess Kaguya!”

“ Coyote vs. Acme ”

” “Decorado”

“Disney’s Hexed”

“Forgotten Island”

“Goat”

“Grotesqqque”

“Hoppers”

“I Am Frankelda”

“In Waves”

“Iron Boy”

“Jinsei”

“Julián”

“The Last Blossom”

“The Last Whale Singer”

“Minions & Monsters”

“Mobile Suit Gundam Hathaway: The Sorcery of Nymph Circe”

“Paw Patrol: The Dino Movie”

“The Pout-Pout Fish”

“Ray Gunn”

“The Ribbon Hero”

“Shaun the Sheep: The Beast of Mossy Bottom”

“Space Cadet ”

“Steps”

“The Super Mario Galaxy Movie”

“Swapped”

“Tangles”

“Toy Story 5”

“Viana: The Legend of the Golden Hearts”

“The Violinist”

“Wildwood”

¿Cuándo se anunciarán las películas nominadas al Óscar?

Esta lista de posibles nominadas se irá recortando progresivamente en las siguientes semanas hasta tener a las cinco mejores contendientes, según los criterios de La Academia.

El 15 de diciembre se dará a conocer una lista más corta y se hará la votación entre personas de La Academia entre el 11 y el 15 de enero del 2027. Finalmente, las cinco mejores serán anunciadas el jueves 21 de enero de 2021. para finalmente dar las estatuillas el próximo domingo 14 de marzo de 2027.