Hace unos meses, Coyote vs. ACME se convirtió en uno de los éxitos de taquilla más inesperados de los años recientes. Tras ser rescatada por Kétchup Entreteinment y la presión del público, la cinta protagonizada por el personaje de los Looney Tunes se convirtió en una de las más aclamadas por la crítica especializada y por el público general. Ahora, esta historia que llegó a las pantallas de cine, contra todo pronóstico, tendrá una oportunidad de competir por el reconocimiento de “Mejor Película Animada”.
Coyote vs. ACME aparee en la lista de contendientes a mejor animación
El pasado 28 de octubre, la compañía distribuidora de esta película envió su solicitud de consideración oficial a la Academia de Artes y Cinematografía para que la cinta pudiera ser elegida como una de las contendientes a la estatuilla. La obra combina el estilo de animación de los Looney Tunes con el ‘Live-Action’, logrando replicar lo hecho en otros títulos como ‘Space-Jam’, ‘¿Quién engaño a Roger Rabit?’, ‘Looney Tunes: de nuevo en acción’, entre otras.
El principal obstáculo estaba en cumplir con el criterio que exige que las cintas que compiten en esta categoría deben tener al menos un 75% del metraje realizado en animación, lo que su formato híbrido podría haberle dificultado.
Ahora, con el inicio de la temporada de premios cada vez más cerca, La Academia dio a conocer la lista completa de películas que serán consideradas para tener una nominación en los premios que se encuentran de la siguiente forma por orden alfabético en su nombre original:
- “All You Need Is Kill”
- “Animal Farm”
- “Another World”
- “Avatar Aang: The Last Airbender”
- “Bouchra”
- “The Cat in the Hat”
- “Charlie the Wonderdog”
- “Cosmic Princess Kaguya!”
- “Coyote vs. Acme”
- “Decorado”
- “Disney’s Hexed”
- “Forgotten Island”
- “Goat”
- “Grotesqqque”
- “Hoppers”
- “I Am Frankelda”
- “In Waves”
- “Iron Boy”
- “Jinsei”
- “Julián”
- “The Last Blossom”
- “The Last Whale Singer”
- “Minions & Monsters”
- “Mobile Suit Gundam Hathaway: The Sorcery of Nymph Circe”
- “Paw Patrol: The Dino Movie”
- “The Pout-Pout Fish”
- “Ray Gunn”
- “The Ribbon Hero”
- “Shaun the Sheep: The Beast of Mossy Bottom”
- “Space Cadet ”
- “Steps”
- “The Super Mario Galaxy Movie”
- “Swapped”
- “Tangles”
- “Toy Story 5”
- “Viana: The Legend of the Golden Hearts”
- “The Violinist”
- “Wildwood”
¿Cuándo se anunciarán las películas nominadas al Óscar?
Esta lista de posibles nominadas se irá recortando progresivamente en las siguientes semanas hasta tener a las cinco mejores contendientes, según los criterios de La Academia.
El 15 de diciembre se dará a conocer una lista más corta y se hará la votación entre personas de La Academia entre el 11 y el 15 de enero del 2027. Finalmente, las cinco mejores serán anunciadas el jueves 21 de enero de 2021. para finalmente dar las estatuillas el próximo domingo 14 de marzo de 2027.