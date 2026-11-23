Nuevo tráiler de Avengers: Doomsday El próximo gran crossover de Marvel está más cerca que nunca y el estudio ha consentido la lealtad de sus fans con un nuevo avance que revela más sobre la historia.

“Los Héroes más poderosos del Planeta” volverán a la pantalla grande en menos de un mes para enfrentar la mayor crisis del universo, por lo que Marvel Studios decidió calentar los motores este lunes 23 de noviembre con un nuevo tráiler que incluye escenas clave e impactantes del nuevo gran crossover de su universo cinematográfico, Avengers: Doomsday.

Tras un exitoso reestreno de su evento de gran escala Endgame, y previo al regreso a cines de Spider-Man: Brand New Day con escenas inéditas, el estudio alimenta el entusiasmo masivo de su próxima gran aventura y revela momentos ansiados por el público, rostros inesperados y adelantos de las impresionantes peleas que la nueva película mostrará al mundo el próximo mes.

Nuevo tráiler de Avengers: Doomsday revela datos clave de la trama, rivalidades y alianzas

La próxima gran crisis que enfrentarán los superhéroes encargados de defender la Tierra ha sido el tema en tendencia desde su gran anuncio, un entusiasmo que continúa creciendo a medida que se acerca el ansiado estreno y que, tras el lanzamiento de un nuevo avance, ha estallado en redes sociales al confirmar y crear nuevas teorías entre fans.

El tráiler comienza con la visita de los 4 Fantásticos al hogar de Steve Rogers, quien había vuelto en el tiempo para estar con su viejo amor, con quien incluso logró formar una familia lejos de los pesares de un héroe. Sin embargo, la crisis que los universos atraviesan lleva al equipo de Reed Richards, Sue y Johnny Storm, y Ben Grimm hasta el antiguo Capitán América con el propósito de reclutarlo para la causa.

Team up and stand together. Avengers: Doomsday arrives in theaters everywhere December 18. Get tickets now. https://t.co/HReh5UgcRk https://t.co/EIyr68003m — Marvel Studios (@MarvelStudios) November 23, 2026

A su vez, la advertencia realizada a Thor lo impulsa a buscar a los Nuevos Vengadores liderados por Sam Wilson, así como a los recién formados Thunderbolts, e impulsarlos a solucionar sus diferencias para unirse contra la nueva amenaza.

Por un instante, podemos observar a este nuevo equipo recorrer la icónica Mansión de Charles Xavier, donde el actual Capitán América pelea contra Cyclops, líder de los mutantes. Sin embargo, cortes más adelante en el avance, el equipo de Wilson parece haber solucionado sus diferencias con los X-Men y se unen para vencer a los temidos Centinelas, los cuales han sido despertados por nadie más y nada menos que el gran enemigo de los héroes: Dr. Doom.

Este nuevo adelanto de la esperada película cumple su cometido a menos de un mes de su estreno el 18 de diciembre de 2026, ya que el internet ha estallado con nuevas especulaciones sobre el curso que seguirá la historia y el impacto que tendrán estas nuevas peleas reveladas, así como la dinámica de los equipos divididos.

¿Hailee Steinfeld vuelve como Kate Bishop en Avengers: Doomsday?

Una de las sorpresas más grandes reveladas en el tráiler estrenado este lunes 23 de noviembre es la aparición de Kate Bishop, quien fue interpretada por Hailee Steinfeld en la serie Hawkeye, y en la película The Marvels, donde tuvo un cameo.

Hailee Steinfeld volverá en Avengers: Doomsday Los rumores del regreso de Hailee Steinfeld como Kate Bishop se confirman en el nuevo tráiler.

“Kate Bishop es un personaje que me hubiera encantado tener de pequeña: alguien ambiciosa, decidida y disciplinada, que se propone hacer lo que sea necesario para alcanzar sus metas”, compartió la actriz con la revista estadounidense Variety respecto a su regreso en el papel.

Aunque la escena es breve, ha sido suficiente para confirmar uno de los rumores más potentes que había perseguido a la actriz en los últimos meses y que también rodean el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel, ya que la aparición de Kathryn Newton como Cassie Lang en el nuevo adelanto da las primeras pistas de que el proyecto Young Avengers vuelve a estar en marcha.

Por otra parte, Elizabeth Olsen volverá como la Bruja Escarlata, evento que se confirmó al final de la reciente serie Vision Quest.