Hiroyuki Sanada ‘Scorpion’ de Mortal Kombat se convertiría en el primer actor confirmado para el live-action de Naruto que dirigirá Destin Daniel Cretton.

El proyecto del live-action de Naruto da sus primeros pasos definitivos con la negociación del aclamado actor marcial Hiroyuki Sanada para el papel de Hiruzen Sarutobi, popularmente conocido en la historia japonesa como el Tercer Hokage; Sanada se convertiría en el primer rostro confirmado para la producción de acción real dirigida por Destin Daniel Cretton, el cineasta detrás del éxito veraniego Spider-Man: Brand New Day.

Desde su anuncio a mediados de este 2026, los actores y actrices que interpretarán a los personajes clave de este universo han sido una continua incertidumbre para los fanáticos y fanáticas de la creación de Masashi Kishimoto, sin embargo, la elección del artista marcial y actor confirma la intención del director para mantener la fidelidad al mundo ninja de la historia.

¿Qué personaje interpretará Hiroyuki Sanada de ‘Shōgun’ en el live-action de Naruto?

De acuerdo con la exclusiva publicada por Deadline este lunes 23 de noviembre, el primer actor revelado del elenco de Naruto Live Action sería Hiroyuki Sanada, reconocido por una amplia trayectoria que cubre categorías como la actuación, el canto, la producción y el arte marcial.

“Lionsgate está en negociaciones finales”, reporta el medio estadounidente. No obstante, el estudio no ha realizado comentarios hasta el momento, por lo que la adición definitiva de Sanada al elenco se mantiene en misterio.

Hiroyuki Sanada has been cast as Hiruzen Sarutobi in the live-action ‘NARUTO’ movie. Directed by Destin Daniel Cretton. (Source: Deadline) https://t.co/ZDVDW6IGIE — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) November 23, 2026

De concretarse el trato, la estrella de Shōgun podría interpretar al veterano ninja Hiruzen Sarutobi, también conocido en el manga y anime como Tercer Hokage. En la historia, este cargo representa el liderazgo de la aldea en la que habita el protagonista.

También conocido por apodos como El Profesor o Dios Shinobi, debido a su amplio dominio de técnicas y conocimiento, este ninja representa una de las figuras más influyentes en el universo de Kishimoto al ocupar el cargo de líder durante dos etapas: su primera elección y el renombramiento tras la pérdida del Cuarto Hokage en un ataque crítico a su región.

A pesar de que el personaje es reconocido por su sentido de responsabilidad hacia Konoha (Aldea de la Hoja), el conflicto entre su naturaleza compasiva y las difíciles decisiones que un líder debe tomar ha generado opiniones divididas entre el público fanático, quienes critican su manejo de conflictos internos pese a la sabiduría que Sarutobi representa.

La trayectoria de Hiroyuki Sanada, actor marcial que podría unirse al live-action de Naruto

Con más de cinco décadas frente a las cámaras, el actor japonés Hiroyuki Sanada ha consolidado una de las carreras más respetadas y versátiles de la industria internacional.

Nació en Tokio en 1960 bajo el nombre de Hiroyuki Shimosawa y debutó en el cine durante su infancia, habiéndose formado en artes marciales bajo la tutela de la leyenda Sonny Chiba. Esta disciplina física y escénica lo catapultó como referente del cine de acción y drama en Japón durante las décadas de los 80 y 90, antes de despegar internacionalmente a principios del siglo XXI con la aclamada cinta El ocaso del samurái (2002); un año después, compartió créditos con Tom Cruise en El último samurái.

No obstante, la cumbre de su reconocimiento llegó con la serie histórica Shōgun (2024), proyecto en el que encarnó al estratega Lord Yoshii Toranaga y también fungió como productor para garantizar la autenticidad de la obra.