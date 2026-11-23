Bob Ross A más de 30 años de su fallecimiento, la mayoría de sus obras tienen restringida su venta y el resto enfrentan un problema de autenticación.

Durante poco más de una década, el artista estadounidense, Bob Ross, se convirtió en una personalidad de la televisión a nivel internacional con su programa “The Joy of Painting” (la alegría de pintar). Millones de personas vieron sus tutoriales sobre cómo trazar lienzos y realizar cuadros que incluían figuras “felices”, tal como las describía el autor. Sin embargo, sus trabajos no son posibles de conseguir hoy en día a más de 30 años de su muerte.

¿Por qué las pinturas de Bob Ross casi no se venden?

Entre 1983 y 1994, Bob Ross protagonizó el programa de televisión “The Joy of Painting” mismo que se transmitió más allá de los Estados Unidos y llegó a millones de personas en diferentes partes del mundo. Su reconocimiento llegó no sólo por sus tutoriales, sino por su particular imagen y estilo único de transmitir sus conocimientos refiriéndose a sus creaciones como “felices”, mientras las plasmaba en el lienzo.

Ross falleció en 1995, meses después de que la serie saliera del aire el año anterior, dejando un legado único para la televisión con más de 400 episodios diferentes, generando más de mil obras. Aunque la mayoría de sus trabajos aún se preservan, es muy difícil poder acceder a ellos.

La primera razón es que la mayor parte de estas obras permanecen resguardadas por Bob Ross Inc, la empresa que él mismo fundó para promocionar su marca y promover su técnica de pintura, así como para la comercialización de diferentes artículos para realizar su trabajo. Algunas otras se encuentran en exhibiciones institucionales por lo que tampoco están disponibles para ser vendidas, a pesar de las generosas ofertas que se han realizado por parte de coleccionistas y personas entusiastas del programa.

¿Es de Bob Ross o sólo se parece?

Por otra parte, existen otras obras que Bob Ross realizó fuera de su programa de televisión, particularmente en cursos donde enseñaba a un grupo selecto de personas a imitar su estilo y dibujar sus típicos paisajes. Tras concluir las clases, el cuadro principal era regalado a veces por el pintor en persona, por lo que algunos de estos trazos aún existen y se preservan.

No obstante, este tipo de piezas han sido muy limitadas, y carecen de un certificado de autenticidad emitido por Bob Ross Inc, para evitar cualquier tipo de lucro por parte de quienes los obtuvieron, aunque sea de forma legítima por parte del artista.

También, algunas personas han intentado realizar falsificaciones muy convincentes, ya que la técnica y el estilo de Bob Ross fu replicado durante centenares de episodias, existen quienes han realizado trabajos que se asemejan casi en su totalidad a lo que él hacía tanto en su show como fuera de él.

Aunque existe el registro de que algunas presuntas piezas de Bob Ross han sido vendidas por algunas decenas de miles de dólares, muchos coleccionistas de arte evitan prácticamente a toda costa adquirir uno de estos trabajos, debido a su dificultad de autenticación, a las réplicas casi idénticas que existen y a las pocas posibilidades que tienen de revenderlas.