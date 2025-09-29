Cartelera de octubre 2025: Super Junior, Cazzu, Morrissey y más, estos son los conciertos que no te puedes perder

Cartelera octubre 2025: estos son los conciertos que no te puedes perder

¿Amante de los conciertos en CDMX? Como cada octubre, la ciudad se convertirá en el epicentro musical del país. Desde Super Junior celebrando dos décadas de trayectoria, hasta Cazzu estrenándose en el Auditorio Nacional con dos fechas sold out, hay para todos los gustos. Aquí te va la guía más completa para que armes tu agenda musical sin perder detalle y consigas boletos de lo que aún te falte.

Top shows que no puedes dejar pasar

Super Junior | Palacio de los Deportes, 12 de octubre

La leyenda del k-pop vuelve para celebrar su 20.º aniversario con el SUPER SHOW 10. ¡Apúrate!, pues aún quedan boletos para las secciones más accesibles.

Cazzu | Auditorio Nacional, 14 y 15 de octubre

La reina del Latinaje aterriza por primera vez en este mítico recinto con dos fechas cargadas de sorpresas, girl power y éxitos que harán vibrar el “Coloso de Reforma”.

Alejandro Fernández | Estadio GNP Seguros, 4 de octubre

A poco del cierre de la gira “Rey de Reyes”, el hijo de “El charro de Huentitlán” llega por primera vez al Estadio GNP para el homenaje que viene haciéndole a su padre acompañado de los más grandes éxitos de su carrera.

Rod Stewart | 7 de octubre, Palacio de los Deportes

Sir. Rod Stewart regresa al “Domo de Cobre” con sus más grandes éxitos de los 80.

Tips para que tu experiencia sea legendaria

Revisa disponibilidad de boletos con anticipación (las fechas más esperadas se agotan rápido).

Considera transporte público o alternativas seguras para llegar a los recintos (evita contratiempos).

Mira los lineups de apertura: muchas veces hay sorpresas locales que valen la pena.

Cuida tu voz y tu garganta, hidrátate y disfruta con responsabilidad.

La cartelera completa que elevará tu mes musical

Zoé | Estadio GNP Seguros 1 y 2 de octubre

La Femme | Carpa Velódromo 5 de octubre

Natalia Lafourcade | Auditorio Nacional 7 de octubre

San Pascualito Rey | Auditorio BB 7 de octubre

Chayanne | Palacio de los Deportes 8, 9, 21 y 22 de octubre

Alejandro Sanz | Auditorio Nacional, 9, 10 y 31 de octubre

Girl Ultra | Foro Puebla, 11 de octubre

Rusowsky | Pepsi Center WTC, 11 de octubre

El Tri | Auditorio Nacional, 12 y 13 de octubre

Poppy | Auditorio, 12 de octubre

Hozier | Palacio de los Deportes, 14 de octubre

Conan Grey | Palacio de los Deportes, 16 de octubre

The Lumineers | Pepsi Center WTC, 17 y 18 de octubre

Ed Maverick | Teatro Metropólitan, 17 de octubre

Cuarteto de Nos | Palacio de los Deportes, 18 de octubre

Ocean Alle | Lunario, 20 de octubre

Halsey | Pabellón Oeste, 22 de octubre

Bandalos Chinos | Auditorio Nacional, 22 de octubre

Kase. O | Auditorio Nacional, 23 de octubre

Los Bunkers | Teatro Metropólitan, 25 y 26 de octubre

Avatar | Pepsi Center WTC, 25 de octubre

We Missed Ourselves 2025 | Velódromo Olímpico, 25 de octubre

Primal Scream | Teatro Metropólitan, 27 de octubre

Nathy Peluso| Pepsi Center WTC, 28 de octubre

Molotov | Palacio de los Deportes, 30 de octubre

Morrissey | Palacio de los Deportes, 31 de octubre

Swedish House Mafia | Plaza “La México”, 31 de octubre

Elena Rose | Teatro Metropólitan, 31 de octubre

Cierre con broche de oro

Octubre 2025 será uno de esos meses que recordarás con nostalgia y emoción: escenarios encendidos y muchas historias que contarán tus canciones favoritas. No dejes que nadie te gane el boleto: arma tu calendario ya y disfruta de la diversidad musical que ofrece la capital.