Zoé en el Estadio GNP: así fue su primera presentación en la CDMX

Concierto de Zoé en el Estadio GNP Foto: Adrián Contreras (SUNNY QUINTERO)

La noche del 27 de septiembre, el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México vibró al ritmo de Zoé, una de las bandas más influyentes del rock alternativo en español. A pesar de una estridente lluvia que cayó poco antes de iniciar el concierto, miles de asistentes soportaron la inclemencia climática, y esperaron pacientes la salida de la banda Hello Seahorse, quienes interpretaron éxitos como “Bestia”, “16″, “Mujer”, “No es que no te quiera” y “Me has olvidado”.

Más tarde, poco después de las 9:30, León Larregui y compañía salieron al escenario del GNP para ofrecer un espectáculo que combinó un repaso por sus más de 25 años de trayectoria con una producción visual hipnótica que transformó el recinto en un universo psicodélico.

Desde los primeros acordes de “Últimos días” hasta los clásicos como “Vía Láctea”, “Arrullo de estrellas” y “Labios rotos”, el público se entregó en un coro colectivo que confirmó la vigencia del grupo. La puesta en escena incluyó pantallas gigantes, juegos de luces envolventes y visuales que reforzaron la estética mística y espacial que caracteriza al grupo.

El momento más emotivo llegó con “Soñé”, interpretada bajo un cielo iluminado por miles de luces de celulares que crearon una atmósfera íntima dentro del estadio. León Larregui, visiblemente conmovido, agradeció a los fans su lealtad y recordó que cada concierto de Zoé es también un reencuentro con varias generaciones que han acompañado a la banda desde sus inicios.

El repertorio también dio espacio a temas recientes de su último material, con los que demostraron que siguen innovando sin perder la esencia que los convirtió en referentes del rock latinoamericano. Más allá de la música, el concierto fue un despliegue de energía, nostalgia y renovación artística.

Con este recital, Zoé reafirmó su lugar como uno de los actos más sólidos y queridos de México, dejando claro que su propuesta sigue conectando con miles de personas que encuentran en sus canciones un refugio y una experiencia compartida.