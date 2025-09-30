¿Está vivo? Turistas captan a “Juan Gabriel” en París y en redes aseguran que fingió su muerte

¿Juan Gabriel fingió su muerte? Hombre idéntico a El Divo de Juárez es captado en París

¿Juan Gabriel fingió su muerte?

Desde hace años, las teorías conspirativas alrededor de artistas icónicos como Juan Gabriel son el pan de cada día. Actualmente, un video captado en París ha reavivado el rumor sobre la falsa muerte del cantante.

En redes sociales empezó a circular un clip donde aparece un hombre sentado en una cafetería parisina con rasgos asombrosamente similares a los de El Divo de Juárez. Y, claro, la pregunta es obvia: ¿seguirá vivo?

El video que desató la tormenta

Usuarios y distintos medios de comunicación han ayudado a viralizar el material grabado en la terraza de una cafetería situada en Sarcelles, en la zona metropolitana de París.

En la escena se aprecia a un hombre de cabello largo, canoso, vestido con estilo llamativo y platicando tranquilo. Para muchos, el parecido fue suficiente para revivir la idea de que Juan Gabriel fingió su muerte.

El video fue compartido por el usuario Fidel Marín desde la cuenta de TikTok/X con el título “Juan Gabriel sigue vivo y en París”, lo que rápidamente generó miles de reproducciones y debates en redes.

Reacciones y teorías de los fans

Desde luego, las respuestas en redes no tardaron en llegar. Entre las más virales e incluso las más divertidas se encuentran:

“Ese no es Juan Gabriel, es Jean Gabrielle ”

” “¿Usted es Juan Gabriel? — Lo que se ve no se pregunta”

“Ojalá que esté vivo y disfrutando lejos del ojo público”

Sin embargo, a algunos les parece que todo es parte de una estrategia para viralizar el nombre del artista justo antes del estreno de la nueva serie biográfica.

¿Qué sabemos del verdadero Juan Gabriel?

Su nombre real: Alberto Aguilera Valadez .

. Fecha de muerte oficial: 28 de agosto de 2016 , en Santa Mónica, EU, por un infarto agudo al miocardio.

, en Santa Mónica, EU, por un infarto agudo al miocardio. Legado musical: es uno de los autores latinos más versionados, con múltiples éxitos que siguen presentes en el imaginario popular.

Aunque estas especulaciones parecen sacadas de una novela, algo tiene claro: el mito de que “no murió del todo” le da vida eterna entre sus seguidores.

¿Es factible que fingiera su muerte?

Para sostener esa hipótesis harían falta pruebas contundentes:

Registros oficiales

Testimonios confiables

Dpcumentos

Hasta ahora, no ha habido confirmación alguna de familiares ni del entorno profesional del artista que apoye esa teoría.

El momento en que surge el video despierta sospechas de que podría tratarse de marketing viral, un fragmento preparado o una coincidencia perfectamente aprovechada. Pero una cosa es cierta: el hombre captado en París sí le regaló al público una montaña rusa emocional de curiosidad, nostalgia y muchas especulaciones.

¿Y ahora qué?

Mientras no aparezcan pruebas verificables, la duda seguirá siendo parte del folclor digital alrededor del nombre de Juan Gabriel. Lo que sí es seguro: este tipo de historias capturan la imaginación colectiva y demuestran que, en el mundo del entretenimiento y la cultura pop mexicana, los misterios siempre están listos para resurgir.