K-POP para promover la salud mental juvenil a nivel global: alianza entre TXT y UNICEF

TXT Y Unicef

El grupo surcoreano Tomorrow X Together (TXT) se unió al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en una iniciativa histórica enfocada en la salud mental de niños y jóvenes alrededor del planeta.

"Together we belong, together we feel, together we find balance".



Today, @UNICEF teamed up with @TXT_bighit to encourage young people everywhere to:



💙 Build safe, respectful connection

💙 Celebrate diversity

💙 Be there for friends who feel alone



In the months ahead,… pic.twitter.com/b9x4Cx4Yyb — TXT Charts (@TXTChartData) September 30, 2025

“Juntos por un mañana” el nuevo programa de la Unicef

La firma oficial de la alianza se realizó el 26 de septiembre, según informó su empresa Big Hit Music, sin embargo el 30 de septiembre la 1 de octubre, los integrantes asistirán a la sede de UNICEF en Nueva York para formalizar la firma del convenio. Durante el evento también presentarán un informe sobre las próximas actividades de la campaña.

Bajo el lema “Together For Tomorrow” (Juntos por un mañana), la campaña busca construir conexiones seguras y respetuosas, celebrar la diversidad y acompañar a quienes se sienten solos.

“Queremos transmitir el mensaje de que juntos podemos crear un futuro mejor. Esperamos que esta campaña inspire consuelo y ánimo a muchos. Es un honor sumarnos a un viaje tan significativo”, expreso el líder de grupo Soobin.

“No hay salud sin salud mental”

Desde sus inicios, la música de TXT ha abordado temas de resiliencia, superación y juventud, acompañando a millones de adolescentes que enfrentan dificultades emocionales.

A través de sus redes sociales, UNICEF y TXT compartieron el mensaje central de la campaña:

“Juntos pertenecemos, juntos sentimos, juntos encontramos el equilibrio. Porque no hay salud sin salud mental”.

En los próximos meses, TXT participará en actividades que incluirán música y proyectos comunitarios para garantizar que todos los niños y adolescentes se sientan vistos, apoyados y motivados para hablar de sus emociones.