Caferxxo en CDMX: Así puedes acceder al ‘coffee’ party de Feid

Después de una primera cancelación Feid regresa con su esperada coffe party Especial

Feid confirmó que su famosa Coffee Party —también promocionada como “Caferxxo”— llegará a la Ciudad de México en un formato masivo y con registro previo, luego de meses de expectativa tras anuncios y cancelaciones previas. El encuentro, que la prensa local ubica en la Plaza de Toros de la Ciudad de México, se realizará con acceso controlado y entradas gratuitas mediante registro en línea.

Según los reportes más recientes, el Caferxxo de Feid en la CDMX tendrá lugar durante la primera semana de octubre y, específicamente, fuentes señalan el viernes 3 de octubre en la Plaza de Toros México. El artista divulgó un enlace para el registro y los medios confirman que el registro abrió en la mañana del 1 de octubre con cupo limitado. El evento se promociona como gratuito, pero con acceso únicamente para quienes completen el registro y obtengan su pase.

Cómo conseguir acceso para la ‘coffe party’

Registrar tu solicitud en el link oficial: Feid compartió en sus historias el enlace para el registro; los medios recomiendan usar únicamente ese link oficial para evitar fraudes. El registro suele activarse a una hora establecida (en este caso, informan que abrió a las 8:00 a.m.). Confirmación y entrega de pases: por lo general, los organizadores envían una confirmación por correo o muestran un número de registro que debes presentar (impreso o en tu móvil) el día del evento para canjear por tu pulsera/entrada. Mantente atento al correo o a las cuentas oficiales del artista para instrucciones específicas. Identificación y medidas de seguridad: se espera que haya control de acceso (revisión de identificación, filtros de seguridad y control de aforo). Llega con tiempo y sigue las indicaciones del personal para evitar contratiempos.

La expectativa alrededor del Caferxxo en México no es nueva: en junio hubo una programación y posterior cancelación por “motivos ajenos a la organización” vinculados a seguridad y logística, lo que originó confusión entre fans.

Por eso, para este nuevo anuncio los organizadores subrayaron el control mediante registro oficial y cupos limitados para garantizar seguridad y orden. Verifica siempre las cuentas oficiales de Feid y los comunicados de la autoridad del recinto para confirmar cambios de último minuto.