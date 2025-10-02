The Life of a Showgirl: a que hora sale el nuevo disco de Taylor Swift y otros detalles que no te puedes perder

The Life of a Showgirl: horario de lanzamiento, fechas y expectativas

Taylor Swift y el estreno mundial de The Life of a Showgirl

¡La espera terminó! Taylor Swift vuelve a enloquecer al mundo con su nuevo proyecto musical: The Life of a Showgirl, una producción que promete ser un viaje emocional y artístico de la mano de Max Martin y Shellback, los genios del pop que han revolucionado la industria con ella en discos como Red (2012), 1989 (2014) y Reputation (2017).

Este lanzamiento figura como el 12° álbum inédito de la artista y no solo trae nuevas canciones, sino también una experiencia que conecta con su lado más teatral y poderoso, en donde presuntamente narrará la experiencia de haber realizado la gira más taquillera de la historia: The Eras Tour.

En redes sociales, el furor es imparable: swifties de todo el mundo ya tienen alarmas listas para no perderse el estreno. Y claro, México no es la excepción.

¿A qué hora sale The Life of a Showgirl en México y Latinoamérica?

Si eres de los que no puede dormir sin escuchar primero lo nuevo de Taylor, apunta bien los horarios. El álbum estará disponible desde el jueves 3 de octubre a las 22:00 horas en nuestro país, gracias al ajuste con el horario de estreno en Estados Unidos.

México CDMX - 2 de octubre a las 10:00 pm

- 2 de octubre a las 10:00 pm México Tijuana - 2 de octubre a las 9:00 pm

- 2 de octubre a las 9:00 pm Costa Rica - 2 de octubre a las 10:00 pm

- 2 de octubre a las 10:00 pm Guatemala - 2 de octubre a las 10:00 pm

- 2 de octubre a las 10:00 pm Honduras - 2 de octubre a las 10:00 pm

- 2 de octubre a las 10:00 pm El Salvador - 2 de octubre a las 10:00 pm

- 2 de octubre a las 10:00 pm Nicaragua - 2 de octubre a las 10:00 pm

- 2 de octubre a las 10:00 pm Colombia - 2 de octubre a las 11:00 pm

- 2 de octubre a las 11:00 pm Perú - 2 de octubre a las 11:00 pm

- 2 de octubre a las 11:00 pm Ecuador - 2 de octubre a las 11:00 pm

- 2 de octubre a las 11:00 pm Panamá - 2 de octubre a las 11:00 pm

- 2 de octubre a las 11:00 pm Venezuela - 3 de octubre a las 12:00 am

- 3 de octubre a las 12:00 am Bolivia - 3 de octubre a las 12:00 am

- 3 de octubre a las 12:00 am Cuba - 3 de octubre a las 12:00 am

- 3 de octubre a las 12:00 am República Dominicana - 3 de octubre a las 12:00 am

- 3 de octubre a las 12:00 am Argentina - 3 de octubre a las 1:00 am

- 3 de octubre a las 1:00 am Chile - 3 de octubre a las 1:00 am

- 3 de octubre a las 1:00 am Uruguay - 3 de octubre a las 1:00 am

- 3 de octubre a las 1:00 am Paraguay - 3 de octubre a las 1:00 am

- 3 de octubre a las 1:00 am Brasil - 3 de octubre a las 1:00 am

Con esto, los swifties latinoamericanos podrán ser de los primeros en sumergirse en este esperado lanzamiento.

¿Dónde escuchar el nuevo álbum de Taylor Swift?

El estreno será global y multiplataforma, por lo que podrás disfrutar de The Life of a Showgirl en:

Spotify

Apple Music

YouTube Music

Amazon Music

Tidal

Además, se espera que la edición física llegue a tiendas oficiales y distribuidores autorizados en las próximas semanas, como ya es costumbre en cada lanzamiento de la cantante.

¿Por qué The Life of a Showgirl es tan importante en la carrera de Taylor Swift?

Este nuevo álbum marca una etapa distinta en la carrera de la Mastermind: se espera una mezcla entre su faceta pop más explosiva y una estética que recuerda a los grandes espectáculos de Las Vegas.

Actualmente, está claro que Taylor Swift no solo canta, sino que también crea toda una narrativa visual y conceptual alrededor de su música, lo que explica por qué sus discos no son simples lanzamientos, sino auténticos eventos culturales que han logrado suavizar el marketing al rededor de ellos y volverlo un juego emocionante y dinámico para sus fans.

La crítica anticipa que este material podría convertirse en uno de los discos más influyentes del 2025, consolidando aún más el estatus de Taylor como una de las artistas más poderosas de la industria musical en la historia.

Este es el tracklist completo, coescrito y coproducido por Swift, Martin y Shellback:

The Fate of Ophelia

Elizabeth Taylor

Opalite (el cual se sospecha que puede ser una posible referencia al ópalo, piedra de octubre y mes de cumpleaños de Travis Kelce )

) Father Figure (cover de George Michael de 1987)

Eldest Daughter

Ruin the Friendship

Actually Romantic

Wi$h Li$t

Wood

CANCELLED!

Honey

The Life of a Showgirl (en colaboración con Sabrina Carpenter)

El fenómeno global que representa la “Miss Americana”

Lo interesante es que cada lanzamiento de Taylor Swift mueve no solo la música, sino la cultura pop en general: desde tendencias en redes sociales hasta récords de ventas, pre-saves y reproducciones. Todo apunta a que The Life of a Showgirl no será la excepción, y que pronto estaremos viendo nuevos logros que sumarán a la ya impresionante lista de la cantante.

Taylor Swift sigue marcando la pauta

Con The Life of a Showgirl, Taylor Swift reafirma que es más que una cantante: es una narradora, la representación de una showgirl moderna y un ícono de nuestra época. Si algo queda claro, es que cada vez que Taylor lanza un disco, el mundo entero se detiene para escucharlo.

Prepárate: esta noche la función comienza y la protagonista ya tiene reservado su lugar en el escenario global.