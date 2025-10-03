¡Es oficial! Estas son las 10 mejores canciones de Taylor Swift: cifras, ventas, opinión de la cultura pop y críticas

Las 10 mejores canciones de Taylor Swift según cifras y la cultura pop

¿Por qué medir el éxito de Taylor Swift es casi tan complejo como sus letras?

Cuando hablamos de Taylor Swift, no basta con decir “fue número uno”. La industria reconoce que su música es una combinación explosiva de ventas históricas, streams millonarios y un impacto cultural que revive canciones años después de su estreno.

La lírica y estilo de Tay Tay han sido casos de estudio en las universidades más importantes del mundo, e incluso se han dado diversos diplomados para ser analizados.

Hoy, a poco del estreno de The Life of a Showgirl, el duodécimo álbum de estudio de la cantautora estadounidense, las expectativas de los fans están a tope. Esto debido a que Swift produjo el material en conjunto con los productores suecos Max Martin y Shellback, mismos personajes a cargo de la creación de Red (2012), 1989 (2014) y Reputation (2017).

Sin embargo, hoy vamos a celebrar la historia, por ello, nos dimos a la tarea de investigar cuáles son las 10 mejores canciones de Taylor Swift según cifras, opinión de la industria y ese toque cultural que hace que termines llorando como con All Too Well o bailando como si no hubiera un mañana con Shake It Off.

El ranking definitivo de Taylor Swift

Cruel Summer

La reina del comeback tardío: con más de 3 mil millones de streams en Spotify, Cruel Summer es la prueba viviente de que una rola puede explotar años después. Genera más de 12 millones de dólares en streaming y es aplaudida por la crítica como uno de los mejores cortes pop de Antonoff y Swift.

Blank Space

Con 2.2 mil millones de streams y 7 millones de ventas, este single no solo facturó millones, sino también satirizó la obsesión mediática con la vida amorosa de Taylor. Es el himno irónico que consolidó la era 1989.

Shake It Off

Casi 10 millones de copias vendidas y 1.7 mil millones de streams la convierten en uno de los mayores fenómenos de su carrera. Es la canción que hizo de Taylor una superestrella global y que hasta tu tía baila en las bodas.

Anti-Hero

La joya confesional de Midnights: con 1.9 mil millones de streams, esta canción es puro humor negro y vulnerabilidad. Un espejo musical que la industria aplaude por su madurez lírica.

Love Story

El clásico de clásicos: 18 millones de copias vendidas y un crossover country-pop que puso a Taylor en el mapa mundial. Inspirada en Romeo y Julieta, pero con final feliz, sigue siendo un must en cada concierto.

You Belong With Me

La canción que nos hizo cantar frente al espejo con cepillo en mano. Un himno adolescente certificado multiplatino, con streams en el rango de los 760 millones. Representa el arquetipo de la “chica de al lado” que enamoró al mundo.

Cardigan

El momento indie-folk de Taylor: delicada, íntima y con metáforas dignas de un poema. Con 866,781,274 de streams, marcó un antes y un después en la crítica, consolidando a Swift como narradora de élite.

Style

Un track que respira elegancia: sofisticado, oscuro y eterno. Su producción es referencia obligada en el pop moderno y sigue sumando a sus 592,939,732 de streams.

I Knew You Were Trouble

El experimento dubstep-pop que salió redondo. Parte del disco Red, mostró la versatilidad de Taylor y generó millones en ventas y 1,013,742,242 streams hasta el momento.

All Too Well (10 Minute Version)

El fenómeno cultural por excelencia. No solo debutó en el #1 del Billboard Hot 100, también, inspiró un cortometraje y análisis literarios en todo internet. Una clase magistral de storytelling que rompió las reglas de la radio.

Hasta el momento acumula 1,092,563,387 de streams.

¿Qué hace realmente grande a una canción de Taylor Swift?

Éxito y narrativa : las canciones más poderosas combinan ganchos pop y letras con historia. Algo que permite que los fans se espejeen fácilmente.

: las canciones más poderosas combinan ganchos pop y letras con historia. Algo que permite que los fans se espejeen fácilmente. Referencias literarias : de Romeo y Julieta en Love Story al arquetipo del antihéroe en Anti-Hero , Taylor usa el arte y la literatura para crear canciones filosóficas, no solo comerciales.

: de en al arquetipo del antihéroe en , Taylor usa el arte y la literatura para crear canciones filosóficas, no solo comerciales. Reinvención constante: sus regrabaciones (Taylor’s Version) y su gira The Eras Tour han demostrado que su catálogo es una mina de oro que nunca deja de crecer.

En resumen: el top 10 de Taylor no solo brilla en números, sino también, en alma cultural. Porque al final, cada canción de Swift es un capítulo de la historia de la música pop.

Actualmente, la Miss Americana tiene a todos los swifties con la adrenalina a tope por la espera del lanzamiento de su 12° disco “The Life of a Showgirl”, el cual está previsto para el 3 de octubre de 2025 a través de Republic Records.