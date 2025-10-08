Karol G será la primera estrella latina en encabezar el Victoria’s Secret Fashion Show este 2025

Karol G se convierte en la primera latina en encabezar el Victoria’s Secret Fashion Show

Prepárate para una noche de llena de ángeles, moda y mucho sabor latino. Karol G acaba de ser confirmada como acto principal del Victoria’s Secret Fashion Show 2025, marcando un momento histórico para la música y el mundo del glamour. Con este hecho, la artista colombiana, conocida por su autenticidad y poder femenino, se convierte en la primera latina en liderar este icónico evento.

La noticia fue revelada esta mañana y las redes sociales no tardaron en estallar. Los fanáticos ya celebran que una mujer latina y del genero urbana ocupe el lugar que antes tuvieron estrellas como Rihanna, Taylor Swift y Justin Bieber.

Un regreso cargado de brillo, diversidad y nostalgia angelical

El Victoria’s Secret Fashion Show 2025 marca una gran evolución de la marca tras años de reinvención e incluso de haber pausado sus desfiles por las críticas hacia los estándares de belleza, la firma decidió volver con una propuesta renovada: más inclusiva, diversa y con mensajes de empoderamiento.

En esta edición, veremos desfilar a Adriana Lima, uno de los “ángeles” más icónicos, junto con nuevas caras que representan distintas culturas y tipos de belleza. El objetivo es celebrar la confianza, la sensualidad y la autenticidad en todas sus formas.

Y claro, el toque final lo pondra Karol G, quien llevará a la pasarela el poder del reguetón con una presentación que promete ser una explosión de energía, lentejuelas y orgullo latino.

Adriana Lima vuelve al Victoria’s Secret Fashion Show 2025

Los looks más deseados del show: alas, brillo y actitud

El desfile de este año no solo traerá a las modelos más esperadas, sino también siete piezas icónicas que ya están dando de qué hablar. Entre ellas destacan conjuntos metálicos, transparencias futuristas, corsets con cristales y las clásicas alas reinventadas con materiales sostenibles.

La inspiración mezcla lo celestial con lo urbano, una fusión perfecta para acompañar el estilo de Karol G. Los diseñadores detrás de la colección aseguran que el show “será una oda al poder femenino moderno, con alma rebelde y corazón brillante”.

Un desfile que celebra la nueva era del empoderamiento femenino

Más allá del glamour, el Victoria’s Secret Fashion Show 2025 busca dejar un mensaje claro: la sensualidad no tiene talla, color ni forma única. La marca apuesta por una versión más real, diversa y con artistas que inspiran autenticidad.

Karol G encaja a la perfección en esta nueva narrativa. Desde sus inicios, ha defendido el amor propio, la independencia y el orgullo latino. Ahora, su música será el hilo conductor de una pasarela que celebra justamente eso: mujeres que brillan sin pedir permiso.

¿Qué esperar de la presentación de Karol G?

Aunque los detalles se mantienen bajo secreto, se rumora que La Bichota combinará algunos de sus mayores hits con nuevos arreglos visuales inspirados en los “ángeles” de Victoria’s Secret. No faltarán coreografías explosivas, atuendos personalizados y ese toque tropical que solo ella puede dar.

Si algo sabemos, es que Karol G no viene a desfilar: viene a dominar el escenario. Y con ella, el Victoria’s Secret Fashion Show se transforma en algo más que una pasarela: en una celebración global del poder femenino.

Cabe mencionar que el evento tambien contará con la presencia de Madison Beer, Missy Elliott y TWICE.

¿Qué día y a qué hora será el el Victoria’s Secret Fashion Show 2025?

El desfile de Victoria’s Secret está programado para este 15 de octubre a las 7:00 pm hora de Nueva York (6:00pm hora de México); sin embargo, la alfombra rosa iniciará a las 6:30 pm. El evento reafirma su presencia en el calendario de la moda tras una pausa de cinco años y despierta tanto entusiasmo como escepticismo, lo cual le garantiza ser uno de los eventos más vistos del 2025.

Podras disfrutarlo en Prime Video completamente en vivo, así como en las cuentas de redes sociales oficiales de Victoria’s Secret.