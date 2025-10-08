Va a ser mucho cine: Así se ve John Lithgow como Albus Dumbledore

La nueva serie de Harry Potter que estrenara HBO Max promete que cada temporada del programa se basará en un libro de la franquicia y que contará con un reparto completamente nuevo de las películas de los cuales se han estado revelando escenas y actores que le darán vida a estos nuevos personajes, sin embargo no se descarta un posible cameo.
Ahora, nuevas imágenes en redes sociales mostraron cómo lucirá el personaje de Albus Dumbledore, interpretado por John Lithgow. Las fotos muestran el traje largo, los anteojos y la emblemática barba de uno de los magos más poderosos de la saga y mentor de Harry Potter.
Algunos otros personajes como Hagrid, el Tío Vernon o el mismo Harry Potter han mostrado ya algunas referencias visuales de cómo lucirán en la nueva producción de esta serie para streaming.
Elenco
Esta nueva creación de HBO, dio a conocer a los actores que formarán parte de esta nueva historia.
- Dominic McLaughlin como Harry Potter
- Arabella Stanton como Hermione Granger
- Alastair Stout como Ron Weasley
- John Lithgow como Albus Dumbledore
- Janet McTeer como Minerva McGonagall
- Paapa Essiedu como Severus Snape
- Nick Frost como Rubeus Hagrid
- Luke Thallon como Quirinus Quirrel
- Paul Whitehouse como Argus Filch
Harry Poter, la serie: Equipo y director
La serie está escrita y producida por Francesca Gardiner (‘Succession’, ‘Killing Eve’). Mark Mylod (‘Juego de tronos’, ‘The Last of Us’) será el productor ejecutivo y dirigirá varios episodios de la serie para HBO en asociación con Brontë Film and TV y Warner Bros. Television. La serie está producida por J.K. Rowling, Neil Blair y Ruth Kenley-Letts de Brontë Film and TV, y David Heyman de Heyday Films.
Asi mismo destacó la directora que no perdera la escencia de las peliculas, solo le dará más produndidad a la historia, lo que puede ofrecer un formato largo como la serie de televisión.