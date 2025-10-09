Anuncian secuela de Una película de Minecraft: fecha de estreno

Secuela de Una película de Minecraft (Warner Bros.)

La compañía Warner Bros. anunció este jueves en sus redes sociales la confirmación de la secuela de Una película de Minecraft, adaptación del popular videojuego que se espera cuente nuevamente con la participación de Jack Black como Steve y Jason Momoa como Garett Garrison.

A pesar de sus críticas dividas, la compañía ha decidido renovar a la franquicia con una nueva entrega que podrá ampliar el universo del famoso y aclamado videojuego de la empresa Mojang.

Fecha de estreno

El estreno esta pautado para el 23 de julio del 2027 en Estados Unidos (misma fecha pautada para el estreno de la secuela de Los Simpson) y en México el 22 del mismo mes.