Belinda denuncia a Lupillo Rivera: crónica del conflicto legal

Especial

Este jueves revivió el escándalo protagonizado por Belinda y Lupillo Rivera, luego de que la cantante tomará acciones legales contra el Toro del Corrido acusándolo de violencia digital y mediática.

Las acciones de Belinda ocurren luego de que el intérprete mexicano revelará detalles de la supuesta relación amorosa que sostuvieron por al menos seis meses tras coincidir en un programa de televisión en 2019.

Rivera, en su libro autobiográfico titulado Tragos amargos, detalló pasajes íntimos de su relación con la intérprete de Ángel, además, durante una entrevista en un programa de radio, expusó audios y mensajes enviados por Belinda.

Al ser cuestionada por dichas declaraciones, la protagonista de Mentiras: La serie, señaló que “no tenía nada que decir sobre personas irrelevantes” refiriéndose a Lupillo Rivera.

¿Qué acciones legales tomó Belinda en contra de Lupillo Rivera?

Días después del drama entre dimes y diretes, se reveló documentación que prueba que Belinda acudió a instancias legales para proteger su imagen y su integridad de las declaraciones de Lupillo Rivera.

Al respecto, la también actriz, recibió de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México las medidas de protección que prohíben a Guadalupe Rivera Saavedra acercarse o comunicarse, realizar conductas intimidatorias o vigilar el domicilio de la víctima, o sea Belinda.

Además se le solicita al acusado bajar de redes sociales los contenidos que haya subido y que le hayan causado agravio a la víctima.

La firma de abogados de Belind, Maceo, Torres & Asociados, S.C., aclara que las acusaciones contra Lupillo no violan su derecho a la libre expresión, y que éste no puede invocarse para justificar actos que generan violencia digital, explotación indebida de la imagen y vulneración de la dignidad de las mujeres.