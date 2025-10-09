Casablanca Drivers vuelve con ‘Easy’, una oda al arte imperfecto y la libertad de bailar

La banda francesa Casablanca Drivers Foto: Cortesía (ZK)

El beat entra como una ola eléctrica, los sintetizadores brillan y una voz dice ‘it’s easy, easy’. Así suena Easy, el nuevo sencillo de Casablanca Drivers, una banda que ha convertido el arte indie francés en una invitación al movimiento

La agrupación vuelve a encender la pista de baile coneste sencillo, una pieza que rescata la esencia del indie, mezcla beats danzables con energía física y anuncia el inicio de una nueva etapa musical. Desde Córcega hasta París —y ahora con una sólida presencia internacional—, la banda conversa sobre su proceso creativo, su filosofía artística y la importancia de bailar sin pensar demasiado.

Con una risa cómplice, el vocalista recuerda cómo surgió la chispa de “Easy”:

“Hacer ese tipo de loop en el estudio no tomó mucho tiempo, solo una escena y una máquina de drones. Nos dio la sensación de que era fácil, fácil, fácil. Tuvimos esa felicidad durante todo el día. Eso es todo”, dice entre risas.

El resultado fue una canción de energía contagiosa que, pese a su título, no habla precisamente de lo “fácil”.

“Cuando haces arte, nunca es fácil. Tienes que dormir en casas, cargar tus cosas, pagar tu disco, hacerlo tú mismo… No puede ser fácil. Y si lo fuera, no sería divertido. Para nosotros, cuando algo es demasiado fácil, deja de tener sentido”.

De Metronomy a Baxter Dury: el poder de una buena mezcla

Casablanca Drivers confiesa que trabajar con un ingeniero que ha colaborado con Metronomy y Baxter Dury cambió por completo la textura final de la canción.

“Cuando entregas tu música a alguien así, puedes tener sorpresas. Él realmente entendió lo que teníamos en mente, y el sonido creció. Es mucho más grande, más vivo”.

El grupo asegura que “Easy” marca el inicio de una nueva era.

“Queremos que la gente espere la danza. La danza es poética, es física, es todo. Son sentimientos”, explican.

La dirección artística del nuevo álbum estuvo a cargo de Alexandre Cortés, conocido por su trabajo con Daft Punk y Air, una colaboración que la banda considera simbólica.

“Queríamos colaborar con alguien icónico del ‘toque francés’. Alexandre entendió lo que queríamos desde el principio. Sus visuales fueron perfectos. Este disco es como un abrazo a nuestra época”.

La banda francesa Casablanca Drivers Foto: Cortesía (ZK)

De Córcega al mundo: identidad, humor y madurez

Casablanca Drivers ha recorrido un largo camino desde sus días en Córcega hasta tocar en escenarios internacionales como el Electric Castle en México o festivales en Reino Unido.

“El viaje nos preparó para hacer nuevas canciones. Hemos crecido mucho con Tabloid y ahora queremos ser más simbólicos… y bailar más”, afirman.

Entre anécdotas divertidas —como cuando los presentaron con el nombre de otra banda en pleno show—, el grupo conserva su característico equilibrio entre humor e intensidad.

“No lo pensamos, somos así. Es natural”, aseguran entre risas.

Su próximo álbum, todavía sin nombre oficial, es para ellos un paso hacia la madurez musical:

“Queremos tocar con más fuerza y defender esta vida. Escuchar este álbum en vivo será una experiencia. Queremos ser más grandes… queremos ser enormes”.

Y cuando se les pide un mensaje para sus oyentes, no dudan en responder con la misma filosofía que inspira su música:

“Cierra los ojos y baila. No pienses en el mundo ni en los problemas. Solo baila”. “Easy” EZ no solo es una canción: es una invitación a reconectarse con el cuerpo, la música y la alegría de crear.

Escucha EZ de Casablanca Drivers en tu plataforma favorita y cuéntanos: ¿cuál fue la última canción que te hizo cerrar los ojos y bailar?