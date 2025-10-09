Duolingo ahora es un anime: tráiler oficial, fecha de estreno y trama

“The Final Test” será el 13 de octubre de 2025 a las 8:00 a.m. (hora del Pacífico) / 11:00 a.m. (hora del Este) en YouTube

La famosa aplicación de aprendizaje de idiomas Duolingo sorprendió al anunciar el lanzamiento de su primer anime original en japonés, titulado “The Final Test”.

La serie, compuesta por cinco episodios, se estrenará el 13 de octubre de 2025 en el canal oficial de YouTube de la plataforma y estará disponible de manera gratuita.

Con esta apuesta, la app busca combinar comedia, aprendizaje y caos lingüístico en una historia protagonizada por su icónica mascota, Duo, el búho verde que ahora llevará su misión educativa a un nivel sobrenatural.

COMING OCT 13: Duolingo’s first original anime in Japanese!



5 episodes.



Premiering Oct 13 @ 8am PT/11am ET on Youtube 👀 pic.twitter.com/TD4az7JePa — Duolingo (@duolingo) October 9, 2025

“The Final Test”: una historia sobre rachas y redención

La miniserie narrará los orígenes del universo Duolingo, mostrando cómo Duo y un grupo de humanos comunes se convierten en guardianes de la racha, esos héroes que ayudan a mantener viva la motivación diaria de los estudiantes.

En esta versión, Duo no hablará con palabras humanas, sino con su característico lenguaje de sonidos, manteniendo la personalidad única que lo ha vuelto un ícono del internet.

Una estrategia para unir cultura pop y aprendizaje

La producción de “The Final Test” no solo busca entretener. Según Duolingo, su propósito es promover la nueva versión del curso de japonés y conectar con una audiencia más amplia mediante la cultura pop.

“El anime es un fenómeno cultural global y, para muchas personas, es la chispa que las motiva a aprender japonés”, explicó Manu Orssaud, director de marketing de Duolingo.

El estudio detrás del anime

La animación estará a cargo del reconocido estudio Titmouse Inc., con sede en Los Ángeles, famoso por producciones como, Big Mouth (Netflix); Metalocalypse (Adult Swim); Star Trek: Lower Decks (Paramount+)

El estudio también trabaja actualmente con Amazon MGM Studios en las adaptaciones televisivas de los videojuegos “Life is Strange” y “Tomb Raider”, protagonizada por Sophie Turner, lo que refuerza la calidad internacional del proyecto.

¿Cuándo y dónde ver el anime de Duolingo?

El estreno mundial de “The Final Test” será el 13 de octubre de 2025 a las 8:00 a.m. (hora del Pacífico) / 11:00 a.m. (hora del Este) en YouTube.

Los episodios estarán disponibles solo en japonés, pero con subtítulos en español, inglés, francés, alemán, italiano, portugués, chino, coreano, hindi, tailandés y turco.

Esta decisión busca reforzar el carácter educativo de la serie y acercar el idioma japonés a millones de usuarios de todo el mundo.

Características del anime

El proyecto está diseñado especialmente para audiencias jóvenes y digitales.