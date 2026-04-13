Muere Felipe Staiti: ¿Qué le pasó al guitarrista y fundador de Los Enanitos Verdes?

Enanitos Verdes en el Vive Latino 2026 Felipe Staiti en México (Edgar Negrete Lira)

El guitarrista y fundador de Los Enanitos Verdes, Felipe Staiti, murió a los 64 años en Mendoza, luego de permanecer internado por complicaciones de salud.

Autoridades culturales locales confirmaron el fallecimiento y destacaron su papel dentro de la música mendocina, donde fue identificado como una figura en el desarrollo del rock de la región.

Staiti se presentó en México con Enanitos Verdes este año en el marco del Vive Latino 2026.

¿De qué murió Felipe Staiti?

Si bien no se ha dado a conocer la causa exacta de su muerte, como antecedente médico está que el músico enfrentó un deterioro en su estado de salud desde finales de 2024, tras una gira latinoamericana conmemorativa por los 40 años del primer disco de la banda.

Durante ese periodo contrajo una infección bacteriana en México que, sumada a su condición de celíaco, derivó en una deshidratación severa.

El cuadro obligó a su hospitalización durante un mes en el Hospital Italiano de Mendoza. Entre las consecuencias reportadas se encuentran pérdida de peso y afectaciones en la musculatura, incluida la vocal, lo que impactó en su desempeño artístico.

Trayectoria de Felipe Staiti, fundador de Enanitos Verdes

Luego del fallecimiento de Marciano Cantero en 2022, Staiti asumió funciones adicionales dentro de Los Enanitos Verdes. Además de su rol como guitarrista, tomó la responsabilidad de interpretar varias canciones como vocalista principal en presentaciones en vivo.

Durante ese proceso, explicó que su enfoque consistía en interpretar el repertorio desde su estilo, con atención en el cuidado de la voz ante las nuevas exigencias del escenario.

El músico se encontraba en etapa de recuperación física y vocal, con seguimiento profesional. Entre sus actividades previstas se encontraba una gira por Estados Unidos junto a Hombres G, programada para los meses de junio y julio.

De forma paralela, Los Enanitos Verdes avanzaban en la producción de un álbum de grandes éxitos con colaboraciones de artistas nacionales e internacionales.