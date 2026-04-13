TXT lanza “7th Year”: el álbum más personal de su carrera ¿continuarán siendo un grupo?

Tomorrow by Together

El grupo surcoreano Tomorrow by Together (TXT) lanzo este 13 de abril su octavo miniálbum “7th Year: A Moment of Stillness in the Thorns”, el cual marca su regreso musical tras renovas contrato con su agencia BigHit Music para continuar con una nueva etapa en sus carreras.

El EP, disponible desde las 18:00 horas (tiempo de Corea), reúne seis canciones que retratan las emociones acumuladas por sus integrantes durante siete años juntos, en un momento que describen como una pausa introspectiva dentro de una industria marcada por el ritmo constante.

A diferencia de sus trabajos anteriores, donde predominaban historias con personajes ficticios, en este lanzamiento los propios miembros (Soobin, Yeonjun, Beomgyu, Taehyun y Huening Kai) toman el control de la narrativa.

Tracklist 7th Year: A Moment of Stillness in the Thorns: ¿Cuántas canciones tiene el nuevo disco de TXT?

El miniálbum completo cuenta con 6 canciones, donde el tema principal, “Stick With You”, es una canción electropop con un estribillo potente que aborda el deseo de aferrarse a una relación que está por terminar.

La coreografía también juega un papel clave, con movimientos repetitivos que simbolizan el paso del tiempo y la intención de prolongar un momento que inevitablemente se acaba.

El resto del tracklist incluye:

Bed of Thorns.

Stick With You.

Take Me to Nirvana (feat. Vinida Weng).

So What.

21st Century Romance.

Dream of Mine.

Cada canción explora distintas emociones: desde aceptar decisiones pasadas hasta enfrentar la ansiedad por el futuro.

El significado de las espinas en el EP de Tomorrow by Together

El lanzamiento estuvo acompañado de cuatro conceptos visuales —“THORN”, “HUNGER”, “TENSION” y “ANXIETY”— que refuerzan la idea central del álbum.

Las imágenes combinan escenarios surrealistas con elementos simbólicos, como espinas y paisajes monocromáticos, que representan distintos estados emocionales: desde el renacimiento hasta la inquietud por lo desconocido.

Las “espinas”, que representa la incertidumbre, la presión y los momentos complicados que han enfrentado desde su debut. En ese contexto, el álbum busca mostrar una versión más honesta y directa del grupo.

“Queríamos hablar de lo que realmente hemos sentido durante estos años”, explicó Taehyun durante la presentación del proyecto.

El nuevo comienzo de TXT tras la renovación de contrato

El álbum también marca el primer proyecto del grupo tras renovar contrato con BigHit Music, una decisión que, según los integrantes, se tomó en menos de una hora.

Para ese proceso, buscaron consejo de RM, integrante de BTS, quien los orientó con base en su propia experiencia.

“Todos queríamos seguir juntos, fue una decisión natural”, comentaron.

Además, el grupo ya tiene en la mira nuevas presentaciones internacionales, incluyendo su participación como headliners en KCON LA 2026 el próximo 16 de agosto.

Con este lanzamiento, TXT apuesta por una etapa más madura, centrada no solo en el crecimiento musical, sino también en su permanencia como grupo a largo plazo.