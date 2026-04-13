La modelo Ruby Rose rompe el silencio: acusa a Katy Perry de presunta agresión sexual

Ruby Rose acusa a Katy Perry de presunta agresión sexual “Katy Perry me agredió sexualmente en la discoteca Spice Market en Melbourne”, declaró la modelo y actriz a través de su cuenta oficial en Threads.

La modelo Ruby Rose acusó a Katy Perry de presunta agresión sexual cometida hace veinte años en una discoteca de Australia, aclarando que lo mantuvo en secreto porque la cantante le ayudó a asegurar su visa de Estados Unidos.

A través de su cuenta oficial en Threads, la modelo y actriz australiana respondió a un post sobre la presencia de Katy Perry en el Coachella 2026, quien fue parte del público en la presentación del tiempo de Justin Bieber en el escenario y se viralizó en redes al agradecer que el cantante tuviera YouTube Premium, ya que no quería ver anuncios.

“Katy Perry me agredió sexualmente en la discoteca Spice Market en Melbourne. A quién le importa lo que ella piense”, declaró públicamente y, ante la inmediata reacción de usuarios y usuarias en la red social, desglosó el suceso que vivió con la artista veinte años atrás.

Ruby Rose acusa a Perry de presunta agresión sexual: “Me tomó casi dos décadas decir esto públicamente”

La cuenta Complex Music publicó en Threads la reacción de Katy Perry al show de Justin Bieber en Coachella 2026, donde el cantante canadiense compartió con sus fans un espectáculo más íntimo al poner música en YouTube y cantar como un karaoke.

“Gracias a Dios tiene YouTube Premium. No quiero ver anuncios”, expresó Perry, reacción que se viralizó inmediatamente.

Sin embargo, la diversión de este momento se tornó rápidamente en conmoción cuando la modelo y actriz australiana, Ruby Rose, conocida por sus papeles en Orange is the New Black y John Wick 2: Chapter 2, declaró públicamente que Katy Perry presuntamente la agredió sexualmente en una discoteda de Melbourne.

Internautas reaccionaron a la declaración de forma inmediata y solicitaron mayores detalles del suceso, a lo que Rose accedió:

"Ella no me besó. Me vio ‘descansando’ en el regazo de una amistad para evitarla y se agachó, se apartó la ropa interior y me frotó su asquerosa vagina en la cara hasta que abrí los ojos de golpe y vomité a chorros sobre ella".

La modelo detalló que esta agresión sucedió hace veinte años en la discoteca Spice Market en Melbourne, Australia, destacando el impacto que puede tener el trauma y la agresión sexual en una persona, expresando sentirse agradecida de que el momento de “alzar la voz” llegara finalmente.

¿Por qué Ruby Rose no habló antes sobre la supuesta agresión sexual de Katy Perry?

A pesar del impacto que le causó esta agresión, Ruby Rose dijo que contó la historia públicamente y la cambió por una “anécdota graciosa de borrachera” al no saber cómo manejar la situación, señalando que —más tarde— Perry le ayudó a obtener su visa estadounidense, por lo que mantuvo la agresión en secreto.

“Hablar abiertamente sobre la violencia y abuso sexual de mujeres contra mujeres parece ser 100 veces más difícil que hablar sobre los depredadores masculinos, al menos para mí”, escribió la modelo.

En respuestas posteriores a la acusación y ante las preguntas de si le preocupaba una demanda por parte de Katy Perry al señalarla de presunta agresión sexual, Ruby Rose afirmó que posee fotografías de la noche y contacto con personas que presenciaron la situación, por lo que no teme una demanda por parte de la artista.

Esta declaración reciente pone en perspectiva comentarios que la modelo australiana compartió en sus redes sociales en 2017, durante la polémica entre Katy Perry y Taylor Swift, criticando duramente la letra de la canción “Swish Swish”.

Posterior a sus críticas, Rose escribió lo siguiente: "Me enfado mucho cuando pienso que los acosadores no rinden cuentas y me hace pensar que debería decir algo... pero no es el lugar", casi una década antes a la acusación pública de este fin de semana.

¿Katy Perry ha respondido a la acusación de Ruby Rose?

Hasta el momento, la cantante y compositora no se ha pronunciado públicamente sobre las acusaciones, sin embargo, medios estadounidenses afirman que se han puesto en contacto con el equipo de Perry para obtener comentarios.

Por su parte, Ruby Rose respondió a una usuaria en Threads que “acababa de salir de la comisaría”, agradeciendo el apoyo de los y las internautas que respondieron a su acusación pública.

“Antes de sincerarme sobre algo tan crudo y traumático, me digo a mí misma: ‘Está bien, no necesitas que la gente te crea, solo necesitas sacarlo de tu pobre cuerpo antes de que te dé cáncer’. Pero luego veo esta publicación y me emociono hasta las lágrimas, en el buen sentido. Gracias”, escribió ante una de las respuestas que aseguró creer en ella y apoyarla.

Antecedentes de Katy Perry sobre presunta agresión sexual

Ruby Rose no ha sido la única figura pública que ha señalado a Katy Perry por un comportamiento invasivo, pues la actriz Anna Kendrick, famosa por sus papeles en Scott Pilgrim y Pitch Perfect, contó en el programa nocturno Conan que la cantante metió los dedos en su escote sin consentimiento.

A pesar de que Kendrick compartió esta anécdota en el 2014 como un suceso divertido, internautas han traído de vuelta el clip de la entrevista ante las nuevas acusaciones contra la cantante.