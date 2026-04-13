Equipo de Katy Perry niega acusaciones de Ruby Rose: “son mentiras peligrosas e imprudentes”

Equipo de Katy Perry niega acusaciones La modelo australiana acusó a Katy Perry de presunta agresión sexual; un representante de la cantante declaró para Rolling Stone que las acusaciones son “mentiras peligrosas”.

Tras la acusación pública de Ruby Rose contra Katy Perry por presunta agresión sexual ocurrida en una discoteca de Melbourne, uno de los representantes de la cantante negó las acusaciones, catalogándolas como “mentiras imprudentes”.

El equipo de Perry también señaló a Rose por tener un “historial de acusaciones” públicas en las redes sociales" contra varias personas, las cuales han sido negadas por los implicados.

¿Qué pasó entre Ruby Rose y Katy Perry?

Después de la presentación de Justin Bieber en Coachella 2026, la cuenta Complex Music publicó en Threads la reacción de Katy Perry al show del canadiense, expresando sentirse aliviada de que el cantante tuviera YouTube Premium porque no quería ver anuncios.

En respuesta, la actriz y modelo australiana escribió: “Katy Perry me agredió sexualmente en la discoteca Spice Market en Melbourne. A quién le importa lo que ella piense”, causando inmediata respuesta por parte de los y las internautas, quienes solicitaron que compartiera la experiencia.

Rose hizo esta declaración el domingo por la noche y desglosó el suceso en respuestas posteriores a su acusación pública, detallando que la presunta agresión sexual sucedió veinte años atrás en una discoteca de Australia.

“Ella no me besó. Me vio ‘descansando’ en el regazo de una amistad para evitarla y se agachó, se apartó la ropa interior y me frotó su asquerosa vagina en la cara hasta que abrí los ojos de golpe y vomité a chorros sobre ella”.

A pesar del impacto que le causó este evento, Ruby Rose dijo que contó la historia públicamente y la cambió por una “anécdota graciosa de borrachera” al no saber cómo manejar la situación, señalando que —más tarde— Perry le ayudó a obtener su visa estadounidense, por lo que mantuvo la presunta agresión en secreto.

Equipo de Katy Perry niega las acusaciones de Ruby Rose

En respuestas posteriores a la acusación y ante las preguntas de si le preocupaba una demanda por parte de Katy Perry al señalarla de presunta agresión sexual, Ruby Rose afirmó que posee fotografías de la noche y contacto con personas que presenciaron la situación, por lo que no teme una demanda por parte de la artista.

No obstante, un representante de Katy Perry habló con Rolling Stone para pronunciarse contra las acusaciones de la modelo australiana, afirmando que el señalamiento es falso.

“Las acusaciones que Ruby Rose difunde en las redes sociales sobre Katy Perry no sólo son categóricamente falsas, sino que son mentiras peligrosas e imprudentes”, declaró el contacto.

A su vez, señaló que Rose “tiene un historial bien documentado de hacer graves acusaciones públicas en las redes sociales contra varias personas, afirmaciones que han sido negadas repetidamente por los implicados”, lo cual ha dividido la opinión pública respecto a la veracidad de la acusación realizada el domingo por la noche.

“¿Por qué no habló antes?" Rose compartió en redes sociales por qué mantuvo el secreto de la presunta agresión

De acuerdo con la actriz de Orange is the New Black, Perry le escribió cartas de recomendación que la ayudaron a obtener la visa estadounidense, por lo que decidió mantener el secreto.

También, señaló que para ella es “100 veces más difícil” hablar de la violencia y agresión sexual entre mujeres, que denunciar a los depredadores masculinos.