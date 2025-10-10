Jisoo de Blackpink y Zayn Malik sorprenden al mundo con “Eyes Closed”

Jisoo de Blackpink y Zayn Malik de One Direction sorprenden al mundo con “Eyes Closed”

La cantante surcoreana, Jisoo, integrante del reconocido grupo de K-Pop Blackpink, lanzó un nuevo single junto al artista británico Zayn Malik, exmiembro de One Direction, titulado “Eyes Closed” (Ojos cerrados).

El dueto en inglés, con una duración exacta de tres minutos, marca el primer lanzamiento musical de Jisoo desde su álbum en solitario “Amortage”, publicado en febrero.

La agencia surcoreana Yonhap destacó que el tema comienza como una balada suave con guitarra acústica y evoluciona hasta convertirse en una melodía pegajosa, dominada por la percusión y la armonía vocal de ambos artistas.

Un lanzamiento inesperado

Días antes del estreno, Jisoo despertó la curiosidad de sus fans al publicar en redes sociales una imagen en la que aparecía frente a una figura oscura, que muchos identificaron como Zayn Malik. La expectación creció rápidamente, alimentando rumores de una colaboración que hoy es una realidad.

La agencia Blissoo, que representa a la cantante, describió el sencillo como “una nueva experiencia musical y emocional” para la artista surcoreana.

Por su parte, Zayn Malik, quien dejó One Direction en 2015 para iniciar su carrera como solista, fue visto en julio en un concierto de Blackpink en Nueva York, días después, el cantante británico publicó una foto en Instagram agradeciendo al grupo por el espectáculo, un gesto que los fans interpretaron como la primera pista de su trabajo conjunto con Jisoo.

¿De que trata la canción? una historia de amor imposible

La canción “Eyes Closed” es descrita como una balada romántica con tintes electrónicos, en la que las voces de Jisoo y Zayn se entrelazan hasta llegar a un estribillo emocional acompañado por la guitarra acústica.

El tema narra una historia de amor en la que ambos protagonistas reconocen que su relación no puede funcionar, pero deciden entregarse a ella “con los ojos cerrados”. Una metáfora poética sobre el amor, que refleja la idea de que no elegimos a quién amar, y que en esa entrega ciega reside la belleza del sentimiento.

Un videoclip con estética de ciencia ficción

El videoclip de “Eyes Closed” ha capturado la atención de millones de seguidores por su ambientación futurista. En él, Jisoo y Zayn despiertan dentro de una nave espacial y recorren pasillos metálicos acompañados por robots, en lo que parece una odisea intergaláctica hacia lo desconocido.

Un cruce entre el Pop Británico y el K-POP

One Direction, desde su creación en 2010 y hasta su separación en 2015, no a dejado de tener una base de fans bastante grande, siendo fiel desde el principio; y aunque Zayn dejo la BoyBand, no dejo de tener relevancia después de eso.

Actualmente Blackpink es uno de los girlgroup más importantes del K-pop a nivel mundial, desde su creación en 2016, no a deja de tener éxitos tras éxitos, a pesar de que hoy en día las todas las integrantes están haciendo sus carreras en solitario, en este 2025 regresaron en con su World Tour Deadline.

Por eso no hay que extrañarse que la colaboración entre Jisoo (Blackpink) y Zayn Malik (One Direction) representa uno de los encuentros más relevantes entre el K-Pop y el pop. Este trabajo no solo une a dos potencias musicales, sino también a dos enormes comunidades de fans alrededor del mundo.

Con “Eyes Closed”, ambos artistas confirman que la música sigue siendo un lenguaje universal capaz de derribar fronteras y conectar culturas, estilos y generaciones.