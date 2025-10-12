Captan a Justin Trudeau y Katy Perry besándose: ¿romance confirmado?

Katy Perry y Justin Trudeau Especial

Un rumor que venía circulando con discreción acaba de saltar a los medios con imágenes que parecieran despejar dudas. Este fin de semana, fotos publicadas por varios portales muestran al ex primer ministro canadiense Justin Trudeau y a la cantante Katy Perry en una escena romántica a bordo de un yate frente a la costa de California. Los protagonistas, hasta ahora, no han emitido algún tipo de declaración.

De acuerdo con el portal TMZ, la pareja fue captada besándose apasionadamente en el yate de Perry, Caravelle, cerca de la costa de Santa Bárbara. Trudeau aparece sin camisa, mientras Perry viste un traje de baño negro, en el momento del acercamiento.

Daily Mail UK publicó fotos de Katy Perry y el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau besándose a bordo del yate de la cantante en la costa de California. pic.twitter.com/YToOkM4QUM — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) October 12, 2025

Asimismo, hay quienes aseguran que la fotografía fue tomada en septiembre, cuando el yate se acercó a una embarcación turística y comenzaron a besarse, captados por un turista que reconoció a Trudeau gracias a su tatuaje de cuervo Haida.

Cabe señalar que no es la primera vez que circulan rumores entre ellos. En julio de 2025, fueron vistos cenando en Montreal poco después de que Katy Perry anunciara su separación de Orlando Bloom. Esa noche generó titulares, aunque ambos prefirieron mantener discreción ante los fotógrafos.

Trudeau dejó el cargo de Primer Ministro en 2025 y vive una vida más privada desde entonces. Katy Perry, entre tanto, se encuentra de gira con su tour “Lifetimes”, por lo que la falta de confirmación de la relación o las apariciones públicas, podría deberse a las agendas apretadas de ambos.