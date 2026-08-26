¿Cuándo se estrena Backrooms en HBO Max? Anuncian la fecha de lanzamiento para el streaming

Backrooms ¿Cuándo estrena Backrooms en HBO Max? Anuncian la fecha de lanzamiento para el streaming (A24)

Estar atrapado en un laberinto infinito de paredes amarillas, bajo el zumbido de luces fluorescentes y sumergido en la inquietante soledad de un espacio liminal.

Esa premisa de horror psicológico, que convirtió a Backrooms en una de las películas de terror más comentadas en salas de cine este año, prepara su desembarco en el catálogo de streaming de HBO Max.

La cinta, respaldada por la aclamada productora A24, se posiciona como uno de los lanzamientos del género de terro más esperados para la temporada de otoño.

¿Cuándo se estrena ‘The Backrooms’ en HBO Max?

La experiencia claustrofóbica inspirada en la leyenda urbana de internet estará disponible en la plataforma de Max a partir del 25 de septiembre de 2026.

¿Cuál es la trama de Backrooms?

La historia da inicio cuando una misteriosa puerta aparece de forma inexplicable en el interior de una tienda de muebles.

Al atravesarla, los protagonistas Clark (interpretado por Chiwetel Ejiofor) y la terapeuta Mary Kline (encarnada por Renate Reinsve) quedan atrapados en una dimensión que parece interminable.

Compuesta por pasillos desolados, habitaciones vacías y estructuras que desafían las leyes de la física y la realidad, quienes intentarán descifrar la lógica de este entorno para encontrar una salida.

Sin embargo, desorientarse en el laberinto no es el mayor de los peligros: dentro de este espacio habita una entidad hostil que convierte la estancia en una pesadilla de supervivencia.

De mito de internet a la pantalla grande

El origen de la cinta proviene de la leyenda urbana nacida en foros de internet sobre los espacios liminales.

La adaptación cinematográfica retoma directamente el universo conceptual creado por el cineasta Kane Parsons, cuyos cortometrajes en YouTube superan los 70 millones de reproducciones.

Con solo 20 años de edad, Parsons asumió la dirección del largometraje, convirtiéndose en el director más joven en firmar un proyecto para la firma A24, estudio detrás de títulos fundamentales del cine de terror moderno como Midsommar y La Bruja.