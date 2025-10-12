Celebra Sinaloa Cuadrangular del Bienestar; Beisbol con causa

Organizado por el Sistema DIF Sinaloa, se celebró en la casa de los Tomateros el Cuadrangular del Bienestar. Por cuarto año consecutivo y siempre con una noble causa, que correspondiendo este año a los trasplantes de riñón en niñas y niños, asistió el gobernador Rubén Rocha Moya, acompañado por su hija, la presidenta del Sistema DIF Sinaloa, Eneyda Rocha Ruiz, y por toda su familia, al graderío de los de casa para presenciar junto con los miles de sinaloenses el partido que enfrentó a la escuadra guinda con Los Venados de Mazatlán, un clásico entre ambas novenas.

“Estamos repitiendo, ya vamos en el cuarto año que los cuatro clubes de beisbol nuestros, la afición, los sinaloenses en general nos están apoyando para las causas nobles, en este caso vamos a sacar adelante la causa de trasplante renal, de riñón, infantil, todo es para los niños, primero fue cirugía de corazón, luego el tema de los ojos, luego la diabetes infantil y ahora estamos con el trasplante de riñón”, dijo.

El mandatario estatal reiteró el agradecimiento a los cuatro equipos profesionales sinaloenses que cada año han respondido al llamado, como son Tomateros de Culiacán, Venados de Mazatlán, Algodoneros de Guasave y Cañeros de Los Mochis, junto con los respectivas aficiones de esas ciudades.