Gobierno federal y Puebla refuerzan apoyo a personas con discapacidad

El Gobierno de Puebla y autoridades federales reafirmaron su compromiso con las personas con discapacidad durante la Segunda Reunión de Beneficencias Públicas e Instituciones Homólogas 2026, encabezada por el gobernador Alejandro Armenta Mier.

Durante el encuentro, realizado en Puebla, autoridades destacaron la importancia de fortalecer políticas públicas enfocadas en inclusión, salud y apoyo social para sectores vulnerables. Además, se informó que en lo que va del año se han entregado 4 mil 99 apoyos funcionales para personas con discapacidad en coordinación con la Beneficencia Pública y el Sistema Estatal DIF (SEDIF).

El gobernador Alejandro Armenta aseguró que su administración busca aplicar los principios del Humanismo Mexicano impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, mediante acciones enfocadas en la justicia social y la atención de personas en situación de vulnerabilidad.

“El poder se vuelve virtud cuando se pone al servicio de ustedes”, expresó el mandatario estatal al dirigirse a personas beneficiarias y asistentes al evento.

Armenta también reconoció el trabajo de la presidenta del SEDIF, Ceci Arellano, por mantener cercanía con personas que requieren apoyos y atención social.

Por su parte, el director general de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, José Alfredo Cordero Esquivel, señaló que este tipo de reuniones permiten compartir experiencias y fortalecer estrategias para mejorar la atención a personas con discapacidad.

Destacó además que existe coordinación entre el gobierno federal y el estatal para impulsar políticas enfocadas en salud, inclusión y bienestar.

Durante la reunión, el director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Carlos Javier Pineda Villaseñor, informó que en México existen 8.8 millones de personas con alguna discapacidad, según datos de la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica.

Explicó que el instituto cuenta con atención especializada en áreas como lesiones medulares, implantes cocleares, rehabilitación de pacientes amputados, oftalmología, ortopedia y medicina del deporte.

Además, detalló que entre 2022 y 2025 la Beneficencia Pública entregó equipo especializado como resonancias magnéticas, tomógrafos, ambulancias, auxiliares auditivos y prótesis ortopédicas.

En tanto, el director del Instituto Nacional de Salud Pública, Eduardo César Lazcano Ponce, señaló que la discapacidad también está relacionada con condiciones de pobreza y desigualdad, por lo que consideró necesario impulsar estrategias de inclusión y desarrollo social.

Indicó que entre la población de 5 a 17 años, el 25 por ciento presenta alguna dificultad funcional leve o moderada y un 2 por ciento enfrenta dificultades múltiples.

También anunció que se realizará un análisis nacional sobre limitaciones funcionales en la población mexicana por entidad federativa, mediante un convenio de colaboración con apoyo de la beneficencia pública.

Durante el evento se entregaron sillas de ruedas, andaderas, lentes, auxiliares auditivos y bastones a personas beneficiarias de diferentes municipios poblanos.

Entre ellas estuvo Aurelia García Flores, originaria de San Martín Texmelucan, quien recibió una silla de ruedas y un cojín antiescaras tras enfrentar una lesión medular.

“Es un cambio radical en nuestra calidad de vida”, expresó.

También se entregaron apoyos a habitantes de Huixcolotla y de la capital poblana, quienes recibieron andaderas y lentes para mejorar su movilidad y salud visual.

Las autoridades señalaron que continuarán trabajando en programas de apoyo e inclusión para garantizar mejores condiciones de vida a personas con discapacidad en Puebla y el país.