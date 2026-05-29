Chiapas fortalece conectividad aérea con nueva ruta de Mexicana

El estado de Chiapas sumará una nueva conexión aérea con la apertura de la ruta Tuxtla Gutiérrez-Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), operada por Mexicana de Aviación, la cual iniciará operaciones el próximo 6 de julio.

La nueva ruta fue presentada en Casa Chiapas por autoridades estatales y representantes de la aerolínea, quienes destacaron que esta conexión busca fortalecer el turismo, la movilidad y el desarrollo económico de la entidad.

Durante el anuncio, el titular de la Secretaría de Turismo de Chiapas, Segundo Guillén Gordillo, señaló que la llegada de nuevas rutas aéreas permitirá mejorar la conectividad del estado con el centro del país y facilitar la llegada de visitantes nacionales e internacionales.

De acuerdo con la información dada a conocer, los vuelos entre Tuxtla Gutiérrez y el AIFA operarán cinco días a la semana: lunes, miércoles, jueves, viernes y domingo. El tiempo aproximado de vuelo será de una hora con veinte minutos.

La nueva conexión aérea también busca impulsar sectores como el turismo de naturaleza, cultural y de aventura, debido a que Chiapas cuenta con destinos reconocidos como Palenque, San Cristóbal de Las Casas, el Cañón del Sumidero y las Cascadas de Agua Azul.

Autoridades estatales señalaron que el aumento en opciones de transporte puede ayudar a incrementar la llegada de visitantes y generar beneficios económicos para prestadores de servicios, comercios y hoteles de la entidad.

Además, la apertura de rutas aéreas ocurre en un contexto donde el sureste mexicano busca fortalecer su infraestructura turística y de transporte mediante proyectos federales como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Según reportes recientes, la nueva ruta de Mexicana ofrecerá tarifas accesibles para atraer a más viajeros y ampliar las alternativas de traslado entre Chiapas y la zona metropolitana del Valle de México.

Representantes de Mexicana de Aviación indicaron que la conexión forma parte de una estrategia para ampliar la cobertura nacional de la aerolínea y fortalecer la presencia de rutas hacia el sureste del país.

La apertura de esta nueva conexión aérea se suma a otros proyectos de movilidad y conectividad impulsados en Chiapas durante los últimos meses, enfocados en fortalecer la actividad económica y turística de la región.