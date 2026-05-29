Tamaulipas fortalece infraestructura hidráulica y acciones de saneamiento

La Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social de Tamaulipas informó que continúa reforzando las acciones de infraestructura y saneamiento en distintos municipios del estado, con trabajos enfocados en mejorar el funcionamiento de los sistemas hidráulicos y sanitarios.

Durante la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Tamaulipas, autoridades presentaron avances operativos, financieros y administrativos correspondientes al primer trimestre de 2026.

La sesión fue encabezada por Juan Igmar de Jesús Zamarrón López, coordinador jurídico de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, en representación del titular de la dependencia, Raúl Quiroga Álvarez.

Entre las acciones destacadas se encuentran trabajos de mantenimiento en infraestructura sanitaria y electromecánica realizados en nueve municipios del estado, con el objetivo de mejorar el servicio de agua potable y alcantarillado.

Las autoridades informaron que se logró el desazolve de más de 15 mil metros lineales de redes de drenaje y la remoción de 324 metros cúbicos de residuos acumulados en los sistemas sanitarios. Estas labores buscan prevenir fugas, taponamientos e inundaciones que afectan a la población.

Además, se reportó la reparación de nueve equipos de bombeo y dos instalaciones eléctricas, así como la rehabilitación total de once pozos profundos en distintas regiones de Tamaulipas. Las acciones forman parte de la estrategia estatal para fortalecer el suministro de agua potable.

En semanas recientes, la dependencia también realizó trabajos de limpieza y desazolve sanitario en municipios como Tula y Soto la Marina mediante el uso de equipo hidroneumático especializado. En estas zonas se efectuaron labores de sondeo y extracción de lodos y basura acumulada en las redes de alcantarillado.

De acuerdo con el Gobierno de Tamaulipas, estas obras forman parte de una política enfocada en mejorar la infraestructura hidráulica y reducir rezagos históricos en servicios básicos relacionados con el agua y saneamiento.

Autoridades estatales señalaron que el fortalecimiento de los sistemas hidráulicos es prioritario debido a los problemas de abasto de agua y deterioro de infraestructura que enfrentan diversas regiones del estado.

Asimismo, durante la sesión del Consejo fueron aprobadas transferencias presupuestales, tabuladores salariales y diversos mecanismos administrativos para fortalecer la operación de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento.

El gobierno estatal aseguró que continuará impulsando proyectos de infraestructura hidráulica y saneamiento con el objetivo de garantizar mejores servicios públicos y mayor seguridad hídrica para la población tamaulipeca.