Mara Lezama supervisa avance del nuevo Hospital General del ISSSTE en Chetumal

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, supervisó los avances en la construcción del nuevo Hospital General del ISSSTE en Chetumal, obra que actualmente registra un progreso del 42 por ciento y que busca fortalecer la atención médica en la zona sur del estado.

Durante el recorrido, la mandataria estatal destacó que este proyecto representa una de las obras de salud más importantes para Quintana Roo, ya que permitirá ampliar la capacidad hospitalaria y mejorar los servicios médicos para miles de derechohabientes.

El nuevo hospital se construye con apoyo del Gobierno federal y contará con infraestructura moderna, equipamiento especializado y áreas destinadas a diferentes servicios médicos. De acuerdo con autoridades estatales, el objetivo es reducir la saturación hospitalaria y acercar una atención más eficiente a la población.

Mara Lezama señaló que la obra avanza conforme a lo programado y afirmó que el hospital será fundamental para atender la demanda de servicios de salud en Chetumal y municipios cercanos.

“El bienestar y la salud de las familias son prioridad”, expresó la gobernadora durante la supervisión de la obra, donde estuvo acompañada por autoridades del sector salud y responsables del proyecto.

El nuevo Hospital General del ISSSTE tendrá capacidad para ofrecer atención en distintas especialidades médicas, además de servicios de urgencias, hospitalización, diagnóstico y consulta externa.

Las autoridades informaron que la construcción forma parte de las acciones impulsadas para fortalecer el sistema de salud pública en Quintana Roo, especialmente en el sur del estado, una región donde habitantes han señalado durante años la necesidad de mejorar la infraestructura médica.

La obra también busca beneficiar a trabajadores federales, pensionados y sus familias afiliadas al ISSSTE, quienes actualmente enfrentan limitaciones en capacidad y atención médica en la región.

Durante la visita, se revisaron áreas estructurales, avances de obra civil y procesos de instalación que formarán parte del nuevo complejo hospitalario. El gobierno estatal aseguró que continuará dando seguimiento al proyecto para garantizar que se concluya en tiempo y forma.

La administración estatal destacó que la coordinación con el Gobierno de México ha permitido impulsar proyectos de salud, infraestructura y bienestar social en Quintana Roo.

Aunque todavía no se ha dado a conocer una fecha oficial de inauguración, las autoridades señalaron que los trabajos continuarán durante los próximos meses para acelerar el avance de la construcción.

El nuevo hospital es considerado una de las principales apuestas en materia de salud para la capital del estado, debido a la creciente demanda de atención médica y al incremento poblacional registrado en los últimos años en la región sur de Quintana Roo.