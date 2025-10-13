Escenario

Conoce a los 16 participantes de La Granja VIP 2025, las dinámicas, horarios y curiosidades que harán que no te quieras perder ni un segundo del reality

La Granja VIP México 2025: quiénes son los participantes, de qué trata y otros detalles que debes saber

Por Areli Méndez C.
La Granja VIP: ¿quiénes son los participantes y de qué trata en nuevo reality de Tv Azteca?
La Granja VIP: ¿quiénes son los participantes y de qué trata en nuevo reality de Tv Azteca?

TV Azteca apuesta fuerte con su nuevo reality: La Granja VIP, donde celebridades que van desde actores, actrices, comediantes e influencers, deberán adaptarse al campo y las pruebas más extremas que esa vida ofrece.

Tras semanas de espera, el concurso ya comenzó y el elenco ya está completo. Tras el anuncio de las personalidades que lo conforman, se espera que este programa sea una fuente inagotable de controversias, alianzas y drama.

Aquí te va la lista oficial de los concursantes de La Granja VIP 2025, quienes competirán durante 10 semanas por el premio final:

  • Alfredo Adame
  • Jawy Méndez
  • Kim Shantal
  • Sandra Itzel
  • Alberto del Río “El Patrón”
  • César Doroteo “Teo”
  • Manola Díez
  • Kike Mayagoitia
  • Carolina Ross
  • Lis Vega
  • Omahi
  • Eleazar Gómez
  • La Bea
  • Sergio Mayer Mori
  • Fabiola Campomanes
  • Lola Cortés

Cada uno llega con su propia historia, seguidores y estilo para darle su toque personal a este experimento televisivo.

¿De qué trata La Granja VIP 2025?

A diferencia de otros realitys de celebridades, La Granja VIP sumerge a sus participantes en la vida campirana: sembrar, cuidar animales, limpiar corrales y enfrentarse a retos físicos y mentales que seguramente nunca habían vivido antes. Todo bajo la ya conocida vigilancia constante: cámaras 24/7 captando cada emoción, estrategia, discusión y hasta traición.

La producción es una colaboración entre TV Azteca y Fremantle, y su objetivo es posicionarse como un contendiente imparable frente a otros programas de telerrealidad en México.

Cada semana habrá nominaciones, salvaciones y eliminaciones, mientras el público tendrá en sus manos el destino de algunos granjeros.

¿Qué hace especial a este elenco?

Este reparto mezcla veteranos del espectáculo, influencers emergentes y rostros polémicos que aseguran momentos explosivos, quienes desde ya han sido catalogados como “los que van a dar rating”:

  • Alfredo Adame: figura polémica con amplio historial en realitys, política y programas matutinos.
  • Jawy Méndez: combina experiencia en realities y presencia en redes integrando audiencias distintas al juego.
  • Kim Shantal: influencer con millones de seguidores, ideal para atraer público digital.
  • Alberto del Río “El Patrón”: el luchador llega con actitud fuerte y presencia atlética.
  • La Bea: comediante y creadora digital con estilo fresco.
  • Lola Cortés: artista completa con experiencia en teatro y televisión.

Y muchos más que aportarán rivalidades, romances, alianzas y giros inesperados.

Horarios, transmisión y dinámica semanal

¿Cuándo y dónde verlo?

  • Estreno: domingo 12 de octubre de 2025 a las 8:00 pm (hora del centro de México) por Azteca Uno
  • Cobertura 24/7 disponible en Disney+ para que el público no se pierda ni un segundo del encierro.

Estructura semanal típica:

  • Domingo: gala principal y noche de eliminación
  • Lunes: competencia del capataz
  • Martes: nominaciones
  • Miércoles: asamblea de estrategias
  • Jueves: día de salvación
  • Viernes: día de traición

Tendencias