La Granja VIP México 2025: quiénes son los participantes, de qué trata y otros detalles que debes saber

TV Azteca apuesta fuerte con su nuevo reality: La Granja VIP, donde celebridades que van desde actores, actrices, comediantes e influencers, deberán adaptarse al campo y las pruebas más extremas que esa vida ofrece.
Tras semanas de espera, el concurso ya comenzó y el elenco ya está completo. Tras el anuncio de las personalidades que lo conforman, se espera que este programa sea una fuente inagotable de controversias, alianzas y drama.
Aquí te va la lista oficial de los concursantes de La Granja VIP 2025, quienes competirán durante 10 semanas por el premio final:
- Alfredo Adame
- Jawy Méndez
- Kim Shantal
- Sandra Itzel
- Alberto del Río “El Patrón”
- César Doroteo “Teo”
- Manola Díez
- Kike Mayagoitia
- Carolina Ross
- Lis Vega
- Omahi
- Eleazar Gómez
- La Bea
- Sergio Mayer Mori
- Fabiola Campomanes
- Lola Cortés
Cada uno llega con su propia historia, seguidores y estilo para darle su toque personal a este experimento televisivo.
¿De qué trata La Granja VIP 2025?
A diferencia de otros realitys de celebridades, La Granja VIP sumerge a sus participantes en la vida campirana: sembrar, cuidar animales, limpiar corrales y enfrentarse a retos físicos y mentales que seguramente nunca habían vivido antes. Todo bajo la ya conocida vigilancia constante: cámaras 24/7 captando cada emoción, estrategia, discusión y hasta traición.
La producción es una colaboración entre TV Azteca y Fremantle, y su objetivo es posicionarse como un contendiente imparable frente a otros programas de telerrealidad en México.
Cada semana habrá nominaciones, salvaciones y eliminaciones, mientras el público tendrá en sus manos el destino de algunos granjeros.
¿Qué hace especial a este elenco?
Este reparto mezcla veteranos del espectáculo, influencers emergentes y rostros polémicos que aseguran momentos explosivos, quienes desde ya han sido catalogados como “los que van a dar rating”:
- Alfredo Adame: figura polémica con amplio historial en realitys, política y programas matutinos.
- Jawy Méndez: combina experiencia en realities y presencia en redes integrando audiencias distintas al juego.
- Kim Shantal: influencer con millones de seguidores, ideal para atraer público digital.
- Alberto del Río “El Patrón”: el luchador llega con actitud fuerte y presencia atlética.
- La Bea: comediante y creadora digital con estilo fresco.
- Lola Cortés: artista completa con experiencia en teatro y televisión.
Y muchos más que aportarán rivalidades, romances, alianzas y giros inesperados.
Horarios, transmisión y dinámica semanal
¿Cuándo y dónde verlo?
- Estreno: domingo 12 de octubre de 2025 a las 8:00 pm (hora del centro de México) por Azteca Uno
- Cobertura 24/7 disponible en Disney+ para que el público no se pierda ni un segundo del encierro.
Estructura semanal típica:
- Domingo: gala principal y noche de eliminación
- Lunes: competencia del capataz
- Martes: nominaciones
- Miércoles: asamblea de estrategias
- Jueves: día de salvación
- Viernes: día de traición