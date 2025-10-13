La Granja VIP México 2025: quiénes son los participantes, de qué trata y otros detalles que debes saber

La Granja VIP: ¿quiénes son los participantes y de qué trata en nuevo reality de Tv Azteca?

TV Azteca apuesta fuerte con su nuevo reality: La Granja VIP, donde celebridades que van desde actores, actrices, comediantes e influencers, deberán adaptarse al campo y las pruebas más extremas que esa vida ofrece.

Tras semanas de espera, el concurso ya comenzó y el elenco ya está completo. Tras el anuncio de las personalidades que lo conforman, se espera que este programa sea una fuente inagotable de controversias, alianzas y drama.

Aquí te va la lista oficial de los concursantes de La Granja VIP 2025, quienes competirán durante 10 semanas por el premio final:

Alfredo Adame

Jawy Méndez

Kim Shantal

Sandra Itzel

Alberto del Río “El Patrón”

César Doroteo “Teo”

Manola Díez

Kike Mayagoitia

Carolina Ross

Lis Vega

Omahi

Eleazar Gómez

La Bea

Sergio Mayer Mori

Fabiola Campomanes

Lola Cortés

Cada uno llega con su propia historia, seguidores y estilo para darle su toque personal a este experimento televisivo.

¿De qué trata La Granja VIP 2025?

A diferencia de otros realitys de celebridades, La Granja VIP sumerge a sus participantes en la vida campirana: sembrar, cuidar animales, limpiar corrales y enfrentarse a retos físicos y mentales que seguramente nunca habían vivido antes. Todo bajo la ya conocida vigilancia constante: cámaras 24/7 captando cada emoción, estrategia, discusión y hasta traición.

La producción es una colaboración entre TV Azteca y Fremantle, y su objetivo es posicionarse como un contendiente imparable frente a otros programas de telerrealidad en México.

Cada semana habrá nominaciones, salvaciones y eliminaciones, mientras el público tendrá en sus manos el destino de algunos granjeros.

¿Qué hace especial a este elenco?

Este reparto mezcla veteranos del espectáculo, influencers emergentes y rostros polémicos que aseguran momentos explosivos, quienes desde ya han sido catalogados como “los que van a dar rating”:

Alfredo Adame : figura polémica con amplio historial en realitys, política y programas matutinos.

: figura polémica con amplio historial en realitys, política y programas matutinos. Jawy Méndez : combina experiencia en realities y presencia en redes integrando audiencias distintas al juego.

: combina experiencia en realities y presencia en redes integrando audiencias distintas al juego. Kim Shantal : influencer con millones de seguidores, ideal para atraer público digital.

: influencer con millones de seguidores, ideal para atraer público digital. Alberto del Río “El Patrón” : el luchador llega con actitud fuerte y presencia atlética.

: el luchador llega con actitud fuerte y presencia atlética. La Bea : comediante y creadora digital con estilo fresco.

: comediante y creadora digital con estilo fresco. Lola Cortés: artista completa con experiencia en teatro y televisión.

Y muchos más que aportarán rivalidades, romances, alianzas y giros inesperados.

Horarios, transmisión y dinámica semanal

¿Cuándo y dónde verlo?

Estreno: domingo 12 de octubre de 2025 a las 8:00 pm (hora del centro de México) por Azteca Uno

Cobertura 24/7 disponible en Disney+ para que el público no se pierda ni un segundo del encierro.

Estructura semanal típica: