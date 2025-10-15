¡Hasta da más pensión! Christian Nodal le responde a Cazzu y asegura que “no hay nada que le gustaría más que ver y convivir con su hija”

Christian Nodal arremete contra Cazzu: abogados aseguran que ha "mentido" y dado "versiones distorsionadas" de los hechos

El pleito entre Christian Nodal y Cazzu parece no tener fin, y es que recientemente, el cantante lanzó un comunicado por medio de sus abogados en donde arremete contra La Jefa del Trap y da su postura respecto a la crianza y permisos de su hija, Inti.

En esta nueva ronda de acusaciones, el cantante de regional mexicano asegura que ha aportado mucho más de lo que las leyes argentinas le estipularon como pensión; la suma presuntamente asciende a millones de pesos mexicanos extra.

Además, se señaló a Cazzu por “distorsionar los hechos” y hasta “mentir” sobre diversos señalamientos que la artista ha emitido en distintas entrevistas.

Las versiones: “he cumplido” vs “no alcanza”

Lo que dice Nodal y su defensa

A través de este comunicado, los representantes del cantante señalan que muchas de las declaraciones de Cazzu, distan de la realidad, pues a Nodal “no hay nada que le gustaría más que ver y convivir con su hija...”; sin embargo, al tratar de contactar con la abogada de la madre de Inti, Soledad Lizardo, haciéndole una propuesta formal de convivencia, no han tenido respuesta.

Asimismo, cuestionan la acusación de que exista un permiso “unilateral” para que Inti viaje con su madre, afirmando que nunca se le ha negado tal autorización legal.

También han mencionado que hablar públicamente de procesos judiciales confidenciales es una estrategia que “alarga el conflicto y lastima a la menor”.

Finalmente, y para reforzar su postura, Nodal ha expresado su deseo de iniciar el trámite de pasaporte de Inti y brindarle la nacionalidad mexicana, esto con la finalidad de dotarla de los derechos de identidad y las oportunidades que ello representa.

Chisme del espectáculo.



Christian Nodal sale a responder la acusaciones hechas en últimos tiempos por Cazzu. Asegura que ella ha dicho falsedades sobre el cumplimiento de sus obligaciones, y que es falso que él le impida a la hija en común, Inti, hacer viajes internacionales. pic.twitter.com/ohvlqeOK6x — José Luis Morales (@JLMNoticias) October 15, 2025

¿Cuánto da de pensión Christian Nodal?

Algunos medios aseguran que, Nodal da 2,500 dólares mensuales (46,000 pesos mexicanos) por la manutención de Inti. En contraste, se le acusa de gastar millones en propiedades, joyas y viajes junto a su esposa Ángela Aguilar..

También se ha mencionado que los pagos a Cazzu se realizan a veces con retrasos, por lo que la responsabilidad de cubrir muchos gastos recae en ella.

Esta batalla entre Nodal y Cazzu revela lo peligroso que es cruzar lo personal y lo mediático. Cuando hay una hija de por medio, las declaraciones públicas podrían ejercer presión legal y provocar daño al proceso.