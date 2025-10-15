Wendy Guevara y “Las Perdidas” serán anfitrionas de fiesta de disfraces de Wicked

La magia de Oz se expande más allá de la pantalla. Las estrellas de Wicked, Ariana Grande y Cynthia Erivo, sorprendieron a los fans mexicanos al anunciar que Wendy Guevara, Paola Suárez y Karina Torres, integrantes del popular trío Las Perdidas, serán las anfitrionas de una gran celebración temática inspirada en la película.

El evento, titulado “Wicked: Por Siempre”, se realizará el 30 de octubre como una de las fiestas más esperadas del Halloween en México. La propuesta promete una experiencia inmersiva para los seguidores del musical, combinando elementos de fantasía, disfraces, música y sorpresas inspiradas en el universo de Oz.

En un mensaje especial dirigido a las anfitrionas, Ariana Grande y Cynthia Erivo quienes interpretan a Glinda y Elphaba en la cinta dirigida por Jon M. Chu invitaron al público mexicano a sumarse al festejo:

“Hola Wendy, Paola y Karina. Hemos escuchado que podrían estar un poco perdidas en algún lugar de Oz. Esperamos que encuentren su camino pronto, porque necesitamos su fabulosa energía mágica. Ustedes son perfectas para este trabajo”, expresan las protagonistas en el video de invitación difundido en redes.

El mensaje publicado en redes sociales a los fans y al trio de las perdidas continúa con un tono divertido y encantador, invitando a los fans a asistir disfrazados como sus personajes favoritos:

“Estamos lanzando la fiesta más mágica de Halloween en México. Y adivinen quién la está hosteando: ustedes. Así que llamamos a todos los ciudadanos de Oz Glindas, Elfabuzz, Tinmen, Lions y Scarecrows a unirse a esta celebración”.

El encuentro promete ser una fusión de cultura pop, inclusión y fantasía, en línea con el mensaje central de Wicked: celebrar la diferencia, la valentía y la amistad. La producción ha sido presentada como un evento “para todos los que creen en la magia y en ser ellos mismos sin miedo”.